Cayó tras robar papas, zanahorias y una balanza de una verdulería

Un intento de robo fue frustrado en la mañana de este miércoles en una verdulería ubicada en la intersección de calles República del Líbano y Comercio, en inmediaciones de la salida del Barrio Cuyo, en el departamento Rivadavia.

Tribunales Escándalo en Villa Elisa: denunció el robo de $13 millones y ahora lo acusan de mentir y quedarse con el dinero

En Chimbas Quiso "remodelar" su baño, pero con lo ajeno: terminó en el calabozo tras intentar llevarse hasta el inodoro de una casa

Según informaron fuentes de la Brigada Oeste, el hecho se registró alrededor de las 9:00, cuando efectivos policiales fueron alertados a través del sistema de comunicación sobre un ilícito en proceso. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a dos hombres forcejeando, donde uno de ellos acusaba al otro de haberle sustraído mercadería del interior del comercio.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien inicialmente se identificó como Luis Mario Contreras, de 26 años. Sin embargo, minutos más tarde, su propio padre se presentó en el lugar y reveló que el detenido había aportado datos falsos, siendo su verdadera identidad Ariel Ismael Contreras, de 27 años.

El damnificado, Héctor Javier Martínez, de 47 años, propietario del local, constató el faltante de una balanza digital y varias bolsas de verduras, entre ellas papas y zanahorias.

Durante la requisa, los efectivos encontraron entre las prendas del detenido un cuchillo tipo Tramontina, presuntamente utilizado para cometer el hecho. Además, se detectaron daños en el comercio, específicamente la rotura de una chapa lateral que habría sido forzada para ingresar.

Por disposición judicial, se inició el Legajo de Flagrancia N° 12/26, caratulado como “Robo”, con intervención de la Unidad Fiscal correspondiente. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia.