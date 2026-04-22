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Requisa

Afuera del Penal de Chimbas incautaron celulares y cables USB en una cajita al lado de un muro

En un operativo de control preventivo, el personal de seguridad detectó dispositivos tecnológicos ocultos en las inmediaciones de los pabellones 14 y 15.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Efectivos del cuerpo de Requisa del Servicio Penitenciario Provincial secuestraron dos teléfonos celulares y accesorios de conexión durante un rastrillaje de rutina. El hallazgo se produjo en el sector externo colindante a los pabellones 14 y 15, tras una inspección técnica sobre la calle Martín Fierro.

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Durante el patrullaje preventivo, los agentes identificaron un envase plástico sospechoso que ocultaba un envoltorio textil en su interior. Al inspeccionar el objeto, los uniformados constataron la presencia de los dispositivos móviles junto a dos cables de transferencia de datos USB.

Tras el decomiso, se dio aviso inmediato a la Jefatura de Requisa para iniciar las actuaciones administrativas correspondientes. El procedimiento se enmarcó en los protocolos de seguridad vigentes que buscan sanear los espacios comunes y restringir el ingreso de elementos no autorizados.

Estas acciones operativas forman parte del plan de vigilancia permanente orientado a fortalecer la disciplina dentro del establecimiento. La eficacia del rastrillaje pone en manifiesto el desempeño especializado del personal abocado al resguardo de la institución.

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