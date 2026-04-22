Murió un camionero tras volcar en Ruta 414 en Calingasta

En la madrugada de este miércoles ocurrió un grave siniestro vial en la localidad de Pachaco, en Calingasta. Un camión -que transportaba leña- volcó en Ruta 414 y lamentablemente, el conductor perdió la vida, confirmaron fuentes judiciales.
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El siniestro fue en la madrugada de este miércoles y ocurrió a la altura de la localidad de Pachaco. Un acompañante está siendo trasladado a la Ciudad en grave estado.
En la madrugada de este miércoles ocurrió un grave siniestro vial en la localidad de Pachaco, en Calingasta. Un camión -que transportaba leña- volcó en Ruta 414 y lamentablemente, el conductor perdió la vida, confirmaron fuentes judiciales.
Desde la Justicia también expresaron que este hombre era acompañado por otra persona, que habría terminado muy herido y ahora está siendo trasladado al Hospital Rawson en grave estado.
Se desconoce la identidad de los protagonistas de este siniestro.
El caso recayó en manos de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal en turno, Roberto Ginsberg. En el lugar del hecho se encuentra personal de Criminalística, de Comisaría 16ta y de la brigada de Delitos Especiales.
Sobre la mecánica del siniestro aparentemente no hubo participación de otros vehículos y la primera hipótesis que se maneja, es que el conductor perdió el control del rodado.