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Grave

Murió un camionero tras volcar en Ruta 414 en Calingasta

El siniestro fue en la madrugada de este miércoles y ocurrió a la altura de la localidad de Pachaco. Un acompañante está siendo trasladado a la Ciudad en grave estado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen cortesía Radio Manantial

Imagen cortesía Radio Manantial

En la madrugada de este miércoles ocurrió un grave siniestro vial en la localidad de Pachaco, en Calingasta. Un camión -que transportaba leña- volcó en Ruta 414 y lamentablemente, el conductor perdió la vida, confirmaron fuentes judiciales.

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Desde la Justicia también expresaron que este hombre era acompañado por otra persona, que habría terminado muy herido y ahora está siendo trasladado al Hospital Rawson en grave estado.

Se desconoce la identidad de los protagonistas de este siniestro.

El caso recayó en manos de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal en turno, Roberto Ginsberg. En el lugar del hecho se encuentra personal de Criminalística, de Comisaría 16ta y de la brigada de Delitos Especiales.

Sobre la mecánica del siniestro aparentemente no hubo participación de otros vehículos y la primera hipótesis que se maneja, es que el conductor perdió el control del rodado.

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