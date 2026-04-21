Violento choque en Rawson: un motociclista terminó hospitalizado

Un fuerte siniestro vial dejó como saldo a un motociclista hospitalizado en Rawson. El hecho ocurrió este martes, cerca de las 20:30, en una esquina muy transitada del departamento.

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El choque se produjo en la intersección de avenida España y República del Líbano, donde colisionaron una moto y un automóvil Ford Ka.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas y debió ser trasladado a un hospital para su atención. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni las circunstancias que originaron el siniestro.