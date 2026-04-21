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Siniestro

Violento choque en Rawson: un motociclista terminó hospitalizado

El siniestro ocurrió en la esquina de avenida España y República del Líbano, donde impactaron una moto y un Ford Ka.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un fuerte siniestro vial dejó como saldo a un motociclista hospitalizado en Rawson. El hecho ocurrió este martes, cerca de las 20:30, en una esquina muy transitada del departamento.

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El choque se produjo en la intersección de avenida España y República del Líbano, donde colisionaron una moto y un automóvil Ford Ka.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió heridas y debió ser trasladado a un hospital para su atención. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones ni las circunstancias que originaron el siniestro.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Choque en Rawson: un motociclista hospitalizado El siniestro ocurrió este martes por la noche en la esquina de avenida España y República del Líbano. Por causas que se investigan, una moto y un Ford Ka colisionaron en el cruce. Más info en @tiempodesanjuan #choque #rawson #policiales #tiempodesanjuan"
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