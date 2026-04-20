Quiso vender un celular por Marketplace, lo engañaron con el perfil "Brisa Sharon" y se lo robaron en Rawson

Un joven de 22 años fue víctima de un hurto este lunes en la intersección de calles Las Heras y Tumbez, en Villa Hipódromo, Rawson, luego de coordinar la venta de un celular a través de Facebook Marketplace con una usuaria identificada como “Brisa Sharon”.

Tribunales Rawson: el imputado por el choque fatal seguirá libre y con licencia, pese al pedido de la fiscalía y la querella.

Procedimiento Secuestran un celular que había sido robado por adolescentes en Caucete

Según la denuncia, el damnificado se dedica a la compra y venta de artículos por esa plataforma. Hace aproximadamente un mes había realizado un trueque con la misma usuaria, a quien le entregó un teléfono a cambio de dos camperas.

En esta oportunidad, la mujer volvió a contactarlo por Messenger para consultarle si tenía un equipo Samsung. El joven le ofreció un Samsung A04e por $45.000 y acordaron encontrarse en la zona mencionada.

Al llegar al punto pactado, fue recibido por un hombre de contextura robusta, de aproximadamente 1,80 metros de altura, tez blanca/rojiza y cabello negro corto. Vestía pantalón negro marca Adidas con líneas blancas, campera negra Puma, gorra gris y zapatillas Adidas grises. El denunciante lo vinculó con la usuaria debido a que en la foto de perfil de la cuenta ambos aparecían juntos.

Tras saludarlo, el sujeto pidió revisar el celular. Una vez que lo tuvo en sus manos, manifestó que ingresaría a una vivienda cercana “para probarlo”. El hombre entró a un domicilio de adobe, sin cierre perimetral, ubicado en las inmediaciones, y no volvió a salir.

Luego de esperar cerca de una hora sin obtener respuesta, la víctima llamó al 911. Personal del Comando Radioeléctrico Sur acudió al lugar y comenzó con las tareas investigativas.

Como resultado del operativo, los efectivos lograron ubicar otro domicilio donde se realizó la entrega voluntaria del teléfono sustraído, un Samsung A04e negro, sin chip, sin cuenta Gmail, sin vidrio templado ni funda.

De acuerdo a fuentes policiales, el presunto autor del hecho sería un sujeto de apellido Álvarez, quien residiría en calle Nazca, entre Necochea y Zapiola. El joven damnificado pudo acreditar la propiedad del equipo recuperado.

La causa quedó caratulada como actuaciones por el delito de hurto, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.