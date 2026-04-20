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Identificaron al joven al que dispararon en Rawson

El supuesto atacante iba en auto. El damnificado terminó herido en sus dos piernas tras el violento episodio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza, Los Cazadores de Noticias.

Foto gentileza, Los Cazadores de Noticias.

Un violento episodio sacudió la madrugada de Rawson este domingo, dejando como saldo a un joven de 26 años hospitalizado tras recibir impactos de bala. El ataque, que ocurrió en plena vía pública, movilizó a los efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna pero no dieron con el supuesto atacante.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró a las 01:30 horas aproximadamente. La víctima fue identificada como Rodrigo Ferreyra, quien se encontraba en la puerta de su domicilio cuando fue sorprendido por este desconocido, que según dijeron desde la Policía se trasladaba en un vehículo.

La trayectoria de los proyectiles resultó en heridas de ambas piernas, según el primer informe que fue dado por el Hospital Rawson.

Hasta el momento, no hay detenidos por el ataque a Ferreyra. La policía trabajó en el levantamiento de vainas servidas en el lugar y en el análisis de cámaras de seguridad para intentar identificar el vehículo en el que se desplazaba el agresor. Se investiga si se trató de un intento de robo o un presunto ajuste de cuentas.

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