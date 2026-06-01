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Horrible episodio

La dura confesión de la joven secuestrada por Barrelier en 2025: "Me ató los pies, las manos y me tapó la boca"

La chica relató a Cadena 3 el hecho ocurrido en mayo de 2025 en la casa del barrio Cofico donde la semana pasada habría sido asesinada Agostina Vega.

Por Agencia NA
Claudio Gabriel Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina. Foto: Agencia NA&nbsp;

Claudio Gabriel Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina. Foto: Agencia NA 

La joven que en 2025 denunció a Claudio Barrelier por el delito de privación ilegítima de la libertad, habló por primera vez desde el inicio de la causa por el crimen de Agostina Vega y contó detalles estremecedores del calvario que padeció dentro de la casa del acusado: "Me ató los pies, las manos y me tapó la boca con cinta".

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La causa inició a comienzos de mayo de 2025 cuando un grupo de vecinos rescató a la joven, quien salió semidesnuda de la casa de Barrelier y pidiendo ayuda. En aquel momento el sujeto fue detenido, pero 20 días después recuperó la libertad y la causa no avanzó, aunque sigue activa.

En su relato, sin dar su identidad, la mujer expuso que cuando ocurrió el hecho tenía 20 años y que entró a dicha vivienda junto con el acusado: "Yo no tenía miedo, pero presentía algo".

En diálogo con el medio Cadena 3, comentó que en un momento el acusado empezó a moverse por la casa con un cigarrillo en la mano y luego sacó un arma: "Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto".

El momento más aterrador fue cuando Barrelier la obligó a sentarse en la cama y luego le exigió que se sacara la ropa: "Estaba desesperada y llorando".

En dicha secuencia fue cuando le ató los pies, manos y le tapó la boca: "Logré escapar porque los pies no habían quedado bien sujetados".

"Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", sumó.

Por último, dijo sentirse decepcionada por la falta de activación en su casa y de la decisión de la liberación del agresor.

"Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena", concluyó.

FUENTE: Agencia NA

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