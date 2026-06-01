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Insólito: secuestraron autos por alcoholemia y el chofer de la grúa también dio positivo

El camión removedor tuvo que ser escoltado por móviles policiales.

Por Agencia NA
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Un operativo de tránsito en la ciudad de Centenario, en Neuquén, terminó en una situación insólita. Inspectores municipales y efectivos policiales de la Comisaría 52 llevaban adelante un control de alcoholemia en las calles Honduras y Ecuador, en pleno Barrio Sarmiento, y secuestraron seis vehículos cuyos conductores dieron positivo en la prueba.

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, todo se desarrollaba sin inconvenientes hasta que, cuando llegó la grúa contratada por el municipio, los propietarios de algunos de los vehículos secuestrados señalaron a las autoridades que, según advirtieron, el chofer del auxilio tenía aliento etílico y su comportamiento era extraño.

Tras momentos de forcejeos y tensión, los inspectores procedieron a realizarle el test de alcoholemia al conductor de la grúa. De esta manera se logró comprobar que el chofer del camión marca Mercedes Benz tipo camilla tenía 1,19 gramos de alcohol en sangre y tampoco contaba con la documentación obligatoria en el lugar.

A esta escena insólita se le sumó el momento en el cual la grúa con el auto cargado fue escoltado por los móviles policiales hasta el depósito municipal donde quedó secuestrada.

FUENTE: Agencia NA

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