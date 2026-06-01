Los Azules detalló sus próximos pasos y anticipó nuevas oportunidades para proveedores de Calingasta

Directivos de Los Azules se reunieron con representantes de las cámaras empresariales de Calingasta para informar sobre los avances del proyecto y las próximas etapas de desarrollo.

Con el objetivo de compartir el estado actual del proyecto de cobre y despejar dudas sobre las próximas etapas, Los Azules se reunió con los empresarios de Calingasta y expuso las cifras de empleo, contratación de proveedores y montos de inversión ejecutados.

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Mientras informó que aguarda definiciones administrativas del gobierno clave para avanzar con su cronograma, la compañía minera repasó los resultados de la última temporada exploratoria y anticipó el volumen de actividad que prevé generar en las próximas etapas de construcción y desarrollo.

Reuniones con empresarios

El equipo de gerencia del Proyecto Los Azules mantuvo dos encuentros con las cámaras empresariales del Departamento de Calingasta: uno fue con CASEMICA (Cámara de Servicios Mineros de Calingasta) y otro con CAEMCA (Cámara Empresarial de Calingasta).

Allí informó sobre los avances de la temporada 2025–2026 y compartió la estrategia de ejecución del proyecto minero. Además, respondió de manera directa las consultas de los actores del sector privado local.

Las reuniones se llevaron a cabo el 27 de mayo en Villa Calingasta y Barreal respectivamente, y contaron con la participación de más de cuarenta integrantes de ambas cámaras. "Para nosotros, la relación con la comunidad de Calingasta no es una formalidad: es parte central de la forma en que estamos desarrollando este proyecto. Estar presentes, escuchar y brindar información de primera mano son compromisos que asumimos desde el inicio", dijo Michael Meding, Gerente General de Los Azules, quien fue el presentador en ambos encuentros.

Cifras de empleo y contratos

Durante los encuentros, la gerencia compartió información detallada sobre los resultados de la temporada 2025–2026: cifras de empleo local, volumen de contratos activos con proveedores del departamento y la provincia, y montos de inversión ejecutados en el período.

También se informó que el proyecto aguarda la aprobación de permisos sectoriales por parte del Gobierno de la Provincia de San Juan, un paso administrativo indispensable para sostener el cronograma previsto y concretar en tiempo y forma las oportunidades de trabajo y desarrollo que el proyecto representa para la región.

Las reuniones contaron con la presencia de varios miembros de la gerencia del proyecto: Emilio Miranda de Comercial y Logística; Mario Hernández de Sustentabilidad; Alfredo Sánchez de Finanzas, Rodolfo Ovalles de Legales y Asuntos Institucionales y Juan Carlos Caparros de Construcción del Proyecto.