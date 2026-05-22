Los Azules llevó capacitaciones en Inteligencia Artificial a estudiantes y vecinos de Calingasta

El Proyecto Los Azules finalizó un nuevo ciclo de capacitaciones en Inteligencia Artificial destinado a estudiantes, docentes y vecinos de Calingasta, en el marco de su Programa Educativo en Comunidad impulsado por la Gerencia de Sustentabilidad.
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La iniciativa incluyó siete jornadas abiertas sobre herramientas de IA, uso responsable de la tecnología y aplicaciones prácticas para la educación y proyectos comunitarios.
El Proyecto Los Azules finalizó un nuevo ciclo de capacitaciones en Inteligencia Artificial destinado a estudiantes, docentes y vecinos de Calingasta, en el marco de su Programa Educativo en Comunidad impulsado por la Gerencia de Sustentabilidad.
La propuesta, denominada “Experiencia: Modo IA”, se desarrolló a lo largo de siete jornadas: cuatro de ellas en la Escuela Técnica General Manuel Savio y las restantes en espacios comunitarios del departamento. En total, participaron 141 asistentes entre alumnos, docentes y público en general.
Durante los encuentros, los participantes pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento de la Inteligencia Artificial y el uso de plataformas generativas como ChatGPT, Gemini, Perplexity y NotebookLM.
Además, se trabajó sobre conceptos vinculados a la creación de prompts, validación de información, privacidad, seguridad y uso responsable de estas tecnologías, combinando contenidos teóricos con ejercicios prácticos aplicados a situaciones educativas y comunitarias.
Las capacitaciones estuvieron a cargo de María Agustina Gueglio, analista especializada en IA, quien coordinó dinámicas participativas orientadas al aprendizaje práctico y cotidiano.
Desde Los Azules destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una estrategia de trabajo enfocada en fortalecer la educación, la innovación y el desarrollo comunitario en Calingasta.
Con estas acciones, el proyecto minero busca consolidar espacios de formación y acercar nuevas herramientas tecnológicas a la comunidad sanjuanina.