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Mineria

La Rioja redobla la apuesta y exige a San Juan un "área común" para la explotación minera

El ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, propuso un modelo similar al que aplican Salta y Catamarca para los proyectos ubicados en la zona limítrofe. La tensión crece tras los hallazgos de oro en Lunahuasi.

Por Elizabeth Pérez
La Rioja tambien quiere una tajada de Lunahuasi, el proyecto de cobre de la minera NGEx que tiene una gran cantidad tambien de oro en el distrito Vicuña.&nbsp;

La Rioja tambien quiere una tajada de Lunahuasi, el proyecto de cobre de la minera NGEx que tiene una gran cantidad tambien de oro en el distrito Vicuña. 

La disputa entre San Juan y La Rioja por los proyectos mineros ubicados en la zona limítrofe sumó este jueves un nuevo capítulo. El ministro de Producción riojano, Ernesto Pérez, propuso avanzar en un “área común de servicios, explotación y cotización” para compartir el desarrollo de los proyectos mineros ubicados en cercanías a los límites de ambas provincias.

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En declaraciones brindadas a Canal 13 de San Juan, el funcionario sostuvo que ambas provincias “más tarde o más temprano” deberán acordar un modelo conjunto porque, según afirmó, parte de los recursos y de la infraestructura utilizada por las empresas mineras corresponde a territorio riojano.

“No queremos boicotearle la actividad a San Juan, sino que San Juan entienda que están usando el territorio nuestro”, indicó Pérez aludiendo a que actualmente Vicuña usa la ruta 153 que pasa por la localidad riojana de Guandacol para acceder al proyecto sanjuanino.

En otras palabras, lo que propone el funcionario riojano es avanzar en un esquema similar al que aplican Salta y Catamarca en el Salar del Hombre Muerto con el litio. La propuesta apunta a establecer un esquema de cooperación económica y operativa sobre los proyectos ubicados en la franja limítrofe, en especial sobre Lunahuasi y el Distrito Vicuña, donde actualmente operan compañías vinculadas al Grupo Lundin y a BHP.

Lo que encendió la nueva polémica

Ayer se conocieron las declaraciones del ministro riojano Pérez que denuncio que el proyecto Lunahuasi –propiedad de Lundin- se encuentra “debajo del Glaciar El Potro”, en territorio riojano, y remarcó que tanto los recursos minerales como los posibles impactos ambientales “corresponden a La Rioja”.

Con esto volvió a reclamar por el conflicto de limites interprovinciales que surgió hace unas semanas y que tuvo como protagonista al propio gobernador Quintela. Un conflicto que en principio estará en vías de solución tras reuniones del mandatario riojano con altas autoridades de la minera Vicuña.

Ahora Pérez, apuntó directamente contra el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego: "tiene que entender que esos minerales y sus impactos ambientales son riojanos", dijo su ministro de producción.

Fuentes oficiales indicaron a Tiempo de San Juan que “no vale la pena responder” a esas nuevas declaraciones del gobierno riojano. A su vez, desde el sector minero indicaron además que la empresa Lundin no responderá declaraciones realizadas en redes sociales.

Nueva avanzada

Este viernes el funcionario riojano insistió ante el medio sanjuanino que los límites políticos no siempre coinciden con la ubicación geológica de los recursos minerales. “Más tarde o más temprano” habrá que definir una administración compartida, aseguró, al comparar la situación con actividades productivas desarrolladas en otras regiones del país.

Además, dijo que comenzaron a notificar a las empresas mineras por la supuesta falta de informes de impacto ambiental vinculados a las actividades desarrolladas en la zona limítrofe y anticipó que podrían avanzar con presentaciones judiciales para solicitar la suspensión de trabajos y caminos hasta que se regularicen esos estudios ambientales.

El glaciar y Lunahuasi

Uno de los puntos centrales del reclamo riojano es el uso del Glaciar El Potro. El ministro Pérez aseguró que el proyecto Lunahuasi se encuentra “al pie” del glaciar e incluso dentro de jurisdicción riojana “si se analiza con precisión”. “Lunahuasi utiliza el Glaciar El Potro, el cual pertenece a La Rioja”, sostuvo.

El funcionario también cuestionó la utilización de infraestructura vial riojana para el desarrollo de proyectos ubicados del lado sanjuanino. En ese sentido, remarcó que iniciativas como Filo del Sol utilizan caminos que atraviesan Guandacol y tienen a La Rioja como área de influencia más cercana, por lo que exigió acuerdos que incluyan participación de proveedores locales.

La reactivación de este conflicto con La Rioja no es casual. Ayer se dio a conocer que la empresa NGEx Minerals (del Grupo Lundin) informó el hallazgo de importantes concentraciones de oro en el proyecto Lunahuasi, ubicado en el Distrito Vicuña. Apenas sucedió esto, el Gobierno de La Rioja, a través de su titular de Producción, volvió a poner en duda los límites interprovinciales, asegurando que parte de esos recursos hídricos y minerales le pertenecen.

En el centro de la escena están dos gigantes del cobre: el proyecto Lunahuasi, operado por el Grupo Lundin, y el proyecto Vicuña (que une a Josemaría y Filo del Sol), un Joint Venture estratégico entre Lundin y BHP.

Mientras San Juan sostiene que la exploración de Lunahuasi se está dando íntegramente en su territorio, La Rioja parece decidida a no dejar pasar lo que considera un "bache" histórico en su actividad minera, buscando revisar las leyes de límites establecidos en un gobierno militar y con esto, obtener una tajada de la riqueza que prometen las altas leyes de oro y cobre de los proyectos ubicados en el Distrito Vicuña.

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