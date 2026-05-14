viernes 15 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Otra vez sopa

La Rioja arremete de nuevo contra San Juan por la minería: esta vez, por Lunahuasi

Apenas un día después de que la empresa NGEx Minerals informara una gran concentración de oro en Lunahuasi, ubicado en el Distrito Vicuña, el Gobierno riojano volvió a apuntar contra los límites interprovinciales actuales y aseguró que los recursos son riojanos. Estas nuevas declaraciones surgen después de la polémica que surgió por Vicuña, que supuestamente fue saldada tras una reunión entre Ricardo Quintela y las autoridades de la empresa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (9)

La empresa NGEx Minerals informó esta semana el hallazgo de importantes concentraciones de oro en el proyecto Lunahuasi, ubicado en el Distrito Vicuña, en Iglesia. Tras el anuncio, que incluye leyes de oro superiores a las registradas en Veladero, el Gobierno de La Rioja volvió a cuestionar los límites interprovinciales con San Juan y aseguró que parte de los recursos del proyecto serían riojanos. La disputa entre ambas provincias no es nueva. En abril pasado, el gobernador riojano Ricardo Quintela puso en duda la vigencia de los límites territoriales actuales. Incluso, la Justicia de la vecina provincia ordenó interrumpir el paso hacia Vicuña por Guandacol hasta que la empresa minera presentara un informe de impacto ambiental ante las autoridades riojanas.

Lee además
El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, ícono de San Juan.
Conmemoración

San Juan se prepara para el Mes de los Museos: todo lo que hay que saber
los ojos del sector inmobiliario nacional se posan en san juan: llega el fira joven
Nuevo congreso

Los ojos del sector inmobiliario nacional se posan en San Juan: llega el FIRA Joven

Esta vez fue el ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Páez, el encargado de encender una nueva polémica. Según lo publicado por Fenix Multiplataforma, el funcionario dijo que el proyecto se encuentra “debajo del Glaciar El Potro”, en territorio riojano, y remarcó que tanto los recursos minerales como los posibles impactos ambientales “corresponden a La Rioja”. Además, apuntó directamente contra el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego: "tiene que entender que esos minerales y sus impactos ambientales son riojanos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ErnestoHarry/status/2054682407517782395&partner=&hide_thread=false

El nuevo planteo de La Rioja se da luego de que la empresa revelara los resultados de exploración en Lunahuasi, que sorprendieron por sus altísimas concentraciones de oro: se detectaron tramos con hasta 1.740 gramos por tonelada de roca y otros con más de 200 gramos por tonelada. Para dimensionarlo, minas sanjuaninas como Veladero históricamente trabajaron con valores cercanos a 1 gramo por tonelada, mientras que sectores considerados “ricos” en Gualcamayo rondaban entre 2 y 5 gramos. Incluso en exploración, hallazgos superiores a 10 gramos por tonelada ya suelen generar gran expectativa en el mercado.

La polémica entre ambas provincias comenzó en abril pasado. En ese entonces, fue el propio Quintela en poner el foco sobre los límites interprovinciales que están fijados por ley desde 1968 (en ese "reclamo" ingresó la potestad de Vicuña). Paralelamente, la Justicia riojana frenó durante 30 días parte de las actividades logísticas vinculadas al megaproyecto Vicuña y bloqueara el paso de maquinaria e insumos por el camino de Guandacol. Desde el gobierno riojano sostienen que el proyecto genera impacto ambiental sobre territorio, que la operación depende de infraestructura vial que atraviesa La Rioja y que, por esa razón, la provincia debe participar de los beneficios económicos, laborales y comerciales que genere la explotación.

Si bien el corte por el camino de Guandacol persistió durante algunas semanas, finalmente fue levantado el pasado 8 de mayo. Días más tarde, Quintela mantuvo una reunión con José Morea, Country Director de Vicuña, en la que establecieron una agenda de cooperación conjunta. Lejos de apagarse la polémica, desde Fénix Multiplataforma informaron que el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, trabaja en un informe técnico que será elevado al gobernador riojano. Según trascendió, el Ejecutivo riojano pedirá formalmente los estudios de impacto ambiental de los proyectos en discusión y buscará reafirmar la soberanía provincial sobre los recursos hídricos y minerales de la zona.

El trasfondo político detrás

Hay quienes sostienen que detrás de la disputa minera entre San Juan y La Rioja también existe un fuerte componente político. Desde el orreguismo dejaron trascender críticas hacia sectores del peronismo vinculados al uñaquismo y al kirchnerismo, mientras desde la política plantean que Quintela aprovechó el conflicto por Vicuña para plantarse a nivel nacional como una de las voces opositoras más duras contra el oficialismo y en defensa de los intereses riojanos.

Temas
Seguí leyendo

GIT vuelve a San Juan para celebrar los 40 años de "Es por amor"

RIGI para Minera San Jorge: el proyecto de cobre vecino a San Juan que reactivará la minería en Mendoza

Cuánto subieron los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de YPF en San Juan

Adorni inauguró cerca de San Juan un parque fotovoltaico, el primer proyecto realizado bajo el RIGI

¡El fenómeno pop del momento llega a San Juan!: K4OS se presentará en el Estadio Aldo Cantoni

Obras Sanitarias San Juan cierra sus oficinas comerciales este viernes, por qué

Preocupación en una escuela sanjuanina: aislaron a 7 alumnos por un brote de varicela

El Hospital Rawson brilla con milagrosas cirugías en corazoncitos de bebé

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el contratista de adorni revelo que voto a milei y dio detalles de la obra en indio cua: ya que estamos...
Investigación

El contratista de Adorni reveló que votó a Milei y dio detalles de la obra en Indio Cuá: "Ya que estamos...

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

Imagen ilustrativa creada con Inteligencia Artificial.
Insólito

Furia ciega en Chimbas: su hijo era atacado por un vecino y ella lo defendió a palazos

Imagen generada con  IA
Investigación

La justicia detectó dos "escapadas" más de Adorni a un all inclusive: mirá adónde fue

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales
Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

La histórica cadena Farmacia Echegaray fue vendida a un grupo mendocino que prometió mantener el nombre, los trabajadores y expandir el negocio de obras sociales en San Juan.
Negocios en San Juan

El cambio de dueño de la farmacia Echegaray: las dos curiosidades y la promesa de más empleo

Te Puede Interesar

Ángel Acosta Sarmiento, el ahora condenado.
La gran estafa

Embaucó a su patrón y a sus clientes en $401 millones, lo condenaron y se fue a su casa

Por Walter Vilca
Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales
Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia
Deceso

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia

La Rioja arremete de nuevo contra San Juan por la minería: esta vez, por Lunahuasi
Otra vez sopa

La Rioja arremete de nuevo contra San Juan por la minería: esta vez, por Lunahuasi

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad
Investigación

Los financistas sanjuaninos sospechados de la megaestafa Global Market seguirán en libertad