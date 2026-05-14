El Hospital Rawson brilla con milagrosas cirugías en corazoncitos de bebé

Son complejas cirugías del tamaño de una nuez las que se hacen desde 2022 en el Hospital Rawson para salvar bebés prematuros, sanando corazones y órganos que antes no tenían chances de mejorar.

Video Emoción en el Hospital Rawson: una mamá recibió el alta junto a su bebé prematuro y conmovió a miles en redes

La intervención más frecuente desde el punto de vista cardiológico es el cierre del ductus arterioso. Según explica la Dra. Teresita Herrera, este conducto (vital en la etapa fetal) a veces no cierra espontáneamente en los prematuros, enviando un exceso de sangre al pulmón y poniendo en riesgo la vida del bebé. “Cuando eso pasa, la primera estrategia es hacer un tratamiento médico con drogas, la más común es el ibuprofeno, que actúan favoreciendo el cierre del ductus. Cuando este tratamiento no es efectivo la conducta es quirúrgica”

“Es increíble cómo hemos avanzado muchísimo en el manejo de estos pacientes: hoy el bebé en su incubadora o servocuna puede ser intervenido por los profesionales con resultados óptimos, con un buen nivel de sobrevida en pacientes que son muy complejos y muy lábiles hemodinámicamente, hoy todos los pacientes operados de ductus sobreviven”.

Cirugía Pediátrica: Precisión con lupa

El Dr. Pablo Medard destaca que intervenir a bebés tan pequeños requiere el uso de lupas especiales, ya que estructuras como la arteria aorta pueden medir apenas dos milímetros. El abanico de patologías que se resuelven hoy en la provincia incluye:

Atresia de esófago y duodeno: reconstrucciones vitales para que el bebé pueda alimentarse.

Hernias diafragmáticas: intervenciones de extrema fragilidad donde la estabilidad hemodinámica es la prioridad.

Malformaciones congénitas: como la gastroquisis u onfalocele, detectadas precozmente gracias a la Medicina Fetal.

El impacto en la familia

Además de la excelencia médica, realizar estas cirugías en la misma unidad donde el bebé está internado brinda una enorme tranquilidad a los padres. Al evitar el traslado fuera del servicio, se reduce la ansiedad familiar, permitiendo que los padres permanezcan cerca de sus hijos y de los profesionales que ya conocen, en un ambiente de confianza y contención.

FUENTE: SISanJuan