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San Juan puso en marcha un plan para detectar problemas de salud mental en adolescentes

La iniciativa comenzó en Calingasta y busca identificar señales de malestar emocional en estudiantes para prevenir situaciones de riesgo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El “Proyecto Integrado de Salud Mental” comenzó a implementarse en San Juan para detectar señales de malestar emocional en adolescentes y generar herramientas para prevenir problemáticas graves.

El “Proyecto Integrado de Salud Mental” comenzó a implementarse en San Juan para detectar señales de malestar emocional en adolescentes y generar herramientas para prevenir problemáticas graves.

El Ministerio de Salud comenzó a implementar junto a otros ministerios, un programa integral de salud mental destinado a relevar la situación emocional y social de adolescentes de entre 13 y 17 años. La iniciativa, que se inició en escuelas de Calingasta y se extenderá a otros departamentos, apunta a detectar de manera temprana problemáticas que afectan a los jóvenes y fortalecer los espacios de contención familiar y escolar.

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Con un abordaje conjunto entre distintos organismos públicos y privados, San Juan comenzó a implementar el “Proyecto Integrado de Salud Mental”, un programa orientado a detectar señales de malestar emocional en adolescentes y generar herramientas para prevenir problemáticas graves, como el suicidio adolescente.

La iniciativa es encabezada por la Dirección de Salud Mental, y se desarrolla junto a la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación, la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio de Minería y la empresa minera Glencore.

El programa comenzó este lunes 11 de mayo en el departamento Calingasta, donde los equipos trabajaron en el Colegio Jesús de la Buena Esperanza, de la UCCuyo, y en la Escuela Secundaria Orientada de Barreal. La propuesta prevé extenderse posteriormente a otros departamentos de la provincia.

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El relevamiento está dirigido a estudiantes de entre 13 y 17 años y se realiza mediante una encuesta anónima y voluntaria de 132 preguntas, aplicada con autorización previa de los padres para garantizar la protección integral de los adolescentes participantes.

El cuestionario aborda distintos aspectos vinculados a la vida cotidiana de los jóvenes, entre ellos los vínculos familiares, el entorno escolar, el uso de pantallas, el bullying, el consumo problemático y las relaciones interpersonales.

La directora de Salud Mental, Noelia Villena, explicó que el objetivo del trabajo es conocer la realidad que atraviesan los adolescentes para diseñar acciones y políticas públicas acordes a sus necesidades actuales.

Además, señaló que el programa permitirá contar con un diagnóstico más preciso sobre las problemáticas que afectan a los jóvenes en una etapa marcada por cambios profundos y la búsqueda de identidad y autonomía.

Por su parte, Daniel Molina, coordinador de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, indicó que el relevamiento busca identificar situaciones de malestar que resulten necesarias de detectar para contribuir al diseño de políticas públicas y fortalecer los dispositivos de apoyo.

En tanto, el director de Gabinetes Técnicos del Ministerio de Educación, Luis Lucero, remarcó la importancia de abordar la salud mental en el ámbito educativo y advirtió sobre el impacto que estas problemáticas tienen en el rendimiento académico y en el desarrollo socioemocional de niños y adolescentes.

Según expresó, promover el bienestar de estudiantes y docentes resulta fundamental para construir entornos escolares seguros y garantizar aprendizajes significativos.

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