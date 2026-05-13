San Juan puso en marcha un plan para detectar problemas de salud mental en adolescentes

El “Proyecto Integrado de Salud Mental” comenzó a implementarse en San Juan para detectar señales de malestar emocional en adolescentes y generar herramientas para prevenir problemáticas graves.

El Ministerio de Salud comenzó a implementar junto a otros ministerios, un programa integral de salud mental destinado a relevar la situación emocional y social de adolescentes de entre 13 y 17 años. La iniciativa, que se inició en escuelas de Calingasta y se extenderá a otros departamentos, apunta a detectar de manera temprana problemáticas que afectan a los jóvenes y fortalecer los espacios de contención familiar y escolar.

Agendando Emanero prepara una nueva visita a San Juan: el fenómeno del momento presentará "Todo por un Beso"

Más allá del pánico En San Juan, el daño emocional en los estudiantes es el mayor temor tras las amenazas escolares

Con un abordaje conjunto entre distintos organismos públicos y privados, San Juan comenzó a implementar el “Proyecto Integrado de Salud Mental”, un programa orientado a detectar señales de malestar emocional en adolescentes y generar herramientas para prevenir problemáticas graves, como el suicidio adolescente.

La iniciativa es encabezada por la Dirección de Salud Mental, y se desarrolla junto a la Dirección de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación, la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio de Minería y la empresa minera Glencore.

El programa comenzó este lunes 11 de mayo en el departamento Calingasta, donde los equipos trabajaron en el Colegio Jesús de la Buena Esperanza, de la UCCuyo, y en la Escuela Secundaria Orientada de Barreal. La propuesta prevé extenderse posteriormente a otros departamentos de la provincia.

image

El relevamiento está dirigido a estudiantes de entre 13 y 17 años y se realiza mediante una encuesta anónima y voluntaria de 132 preguntas, aplicada con autorización previa de los padres para garantizar la protección integral de los adolescentes participantes.

El cuestionario aborda distintos aspectos vinculados a la vida cotidiana de los jóvenes, entre ellos los vínculos familiares, el entorno escolar, el uso de pantallas, el bullying, el consumo problemático y las relaciones interpersonales.

La directora de Salud Mental, Noelia Villena, explicó que el objetivo del trabajo es conocer la realidad que atraviesan los adolescentes para diseñar acciones y políticas públicas acordes a sus necesidades actuales.

Además, señaló que el programa permitirá contar con un diagnóstico más preciso sobre las problemáticas que afectan a los jóvenes en una etapa marcada por cambios profundos y la búsqueda de identidad y autonomía.

Por su parte, Daniel Molina, coordinador de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, indicó que el relevamiento busca identificar situaciones de malestar que resulten necesarias de detectar para contribuir al diseño de políticas públicas y fortalecer los dispositivos de apoyo.

En tanto, el director de Gabinetes Técnicos del Ministerio de Educación, Luis Lucero, remarcó la importancia de abordar la salud mental en el ámbito educativo y advirtió sobre el impacto que estas problemáticas tienen en el rendimiento académico y en el desarrollo socioemocional de niños y adolescentes.

Según expresó, promover el bienestar de estudiantes y docentes resulta fundamental para construir entornos escolares seguros y garantizar aprendizajes significativos.