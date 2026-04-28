Salud mental en adolescentes: claves para detectar señales de riesgo y actuar a tiempo

La salud mental de los adolescentes volvió a ocupar en las últimas semanas un lugar central en la agenda pública, tras una serie de hechos que encendieron alertas y, según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 7 personas de entre 10 y 19 años atraviesa algún trastorno mental, y la depresión se ubica entre las principales causas.

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En 2025, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires informó que se registra más de una internación diaria de niños, niñas y adolescentes por riesgo suicida, y que en más del 90% de los casos se trata de adolescentes, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

En el mismo se indicó que, desde el Hospital de Clínicas señalan un incremento cercano al 30% en el último año en las consultas por problemas de salud mental en jóvenes y detallan qué conductas constituyen signos de riesgo y cuándo es necesario consultar con un profesional.

“Estamos asistiendo a un incremento de situaciones de violencia en todas sus dimensiones, que además tienden a naturalizarse. Además, estamos atravesando un momento de alta demanda en salud mental”, señaló la Dra. Silvia Ongini, Psiquiatra Infanto-Juvenil (M.N. 69.218) de la división Pediatría del citado centro de salud.

En ese sentido, la especialista añadió: “Uno de los errores más frecuentes es no detectar situaciones de riesgo a tiempo: naturalizar conductas o síntomas, minimizarlos como si fueran ‘caprichos’ o parte de la edad. Cuando alguien manifiesta un padecimiento, es fundamental intentar comprender qué le está pasando”.

Las señales de alerta

Respecto de las señales de alerta, Ongini remarca la importancia por parte de los adultos de estar atentos a:

Alteraciones en el rendimiento escolar

Alteraciones en el sueño

Sentimientos de malestar sostenidos en el tiempo como irritabilidad, ansiedad, angustia

Aislamiento social permanente

Sobreexposición digital

Cambios de hábitos a partir de este comportamiento

Dificultad para vincularse entre pares

Por otra parte, puntualiza en la necesidad de promover al interior de las familias una escucha activa y respetuosa, sin descalificar ni minimizar los padecimientos que manifiestan los jóvenes. También destaca la importancia de fortalecer los vínculos familiares y generar espacios de encuentro, en un contexto donde muchas veces se pierden momentos de disfrute compartido.

En esa línea, desde el hospital trabajan en la generación de espacios de contención y acompañamiento. “Es fundamental que los adultos puedan compartir tiempo de calidad con sus hijos y habilitar espacios donde los adolescentes puedan expresarse, ser escuchados y sentirse contenidos”, sostiene. “Cuando un integrante de la familia está mal, todo el sistema familiar se ve afectado, de modo que es clave poder acompañar y encontrar salidas en conjunto”, agrega.

Por último, Ongini remarca la importancia de consultar cuando se presenten señales de alarma. “Nunca es tarde para consultar. Es fundamental perder el miedo a hacerlo y desestigmatizar la salud mental. Pedir ayuda a tiempo puede cambiar trayectorias de vida”, concluye.

FUENTE: Agencia NA