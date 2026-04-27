Detectan en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo

La detección de seis casos del poco frecuente grupo sanguíneo Gerbich negativo en Argentina, un hallazgo de alto impacto para la medicina transfusional, fue confirmada este lunes por el Hospital Nacional Posadas y la validación molecular se logró gracias al trabajo conjunto con la Cruz Roja Internacional de Japón, centro de referencia mundial en la especialidad.

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Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los grupos sanguíneos raros aparecen en menos de una persona cada mil y, en algunos casos, en uno entre millones, mientras que su identificación resulta clave, ya que una transfusión incompatible puede desencadenar reacciones inmunológicas graves. En este contexto, el rol de los centros especializados y los registros de donantes poco frecuentes es fundamental.

El Gerbich negativo es un tipo de sangre que se caracteriza por la ausencia de antígenos Gerbich (Ge) en los glóbulos rojos, y sus portadores requieren donantes específicos a la hora de recibir transfusiones.

El equipo de Hemoterapia del Hospital Posadas —donde se identificó a más del 50% de los donantes con fenotipos raros del país— llegó a este descubrimiento a partir de estudios clínicos y serológicos de alta complejidad, indicó el informe del Ministerio de Salud.

Entre los casos, hay tres embarazadas

Los seis casos confirmados incluyen tres pacientes embarazadas, cuya detección es crucial para prevenir la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido, dos hermanas identificadas a partir del estudio familiar, y un donante voluntario, considerado un hallazgo clave para el sistema de donación.

La confirmación de los casos fue posible gracias al análisis conjunto con la Cruz Roja de Japón, que permitió validar los resultados bajo estándares genéticos internacionales y, a partir de esta colaboración, el Hospital Posadas avanza en el desarrollo de tecnología molecular propia para detectar estos fenotipos en el país de forma autónoma, con el objetivo de acelerar los diagnósticos y ampliar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

El avance no solo mejora la seguridad transfusional, sino que también posiciona a la Argentina en el mapa de la inmunohematología de alta complejidad a nivel global.

FUENTE: Agencia NA