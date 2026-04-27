En pocas horas, hubo dos choques en el Monumento al Gaucho

Casi sin margen entre uno y otro, dos choques registrados en pocas horas volvieron a poner en foco a uno de los sectores más transitados del Gran San Juan. Ambos episodios ocurrieron en inmediaciones del Monumento al Gaucho , sobre Ruta 20 y sus accesos, una zona señalada desde hace tiempo por su nivel de riesgo vial.

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El primero de los siniestros se produjo cerca del cierre del domingo, en la intersección de Ruta 20 y calle Balcarce, en Santa Lucía. Según reconstruyeron testigos, un automóvil particular y un utilitario colisionaron con fuerza por motivos que todavía no fueron esclarecidos. El impacto generó preocupación entre quienes circulaban por el lugar, varios de los cuales se detuvieron para asistir a los ocupantes mientras aguardaban la llegada de la Policía y servicios de emergencia.

Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la mecánica del choque ni sobre el estado de salud de las personas involucradas. La violencia del impacto, sin embargo, dio cuenta de la peligrosidad del cruce, en un horario donde el flujo vehicular todavía es intenso.

Horas después, ya en la mañana de este lunes, se registró un segundo siniestro en la rotonda del Monumento al Gaucho. En esta ocasión, al menos dos vehículos participaron del choque, que volvió a generar demoras y obligó a desviar el tránsito en la zona. Personal policial trabajó en el lugar para ordenar la circulación y realizar las pericias correspondientes.

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Al igual que en el hecho anterior, no se difundieron detalles sobre cómo ocurrió el incidente ni si hubo heridos de gravedad, lo que mantiene la incertidumbre en torno a ambos episodios.

Los dos choques reavivan las advertencias sobre este tramo de la Ruta 20, considerado uno de los puntos críticos en materia de seguridad vial en San Juan. En la zona del Monumento al Gaucho confluyen múltiples accesos y cruces.