Huyeron ante la Policía y dejaron dos televisores tirados en un canal

Un operativo policial en Chimbas terminó con el secuestro de dos televisores que habían sido abandonados por un grupo de personas en el barrio Talacasto.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte, luego de que el móvil fuera comisionado por el operador Trueno Halcón hacia el interior del barrio, donde se había detectado la presencia de varios sujetos con objetos de dudosa procedencia.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la llegada de los uniformados, el grupo se dispersó rápidamente hacia un descampado cercano. En plena huida, arrojaron dos televisores de pantalla plana a un canal, con el objetivo de desprenderse de los elementos.

Tras un rastrillaje en la zona, los efectivos lograron recuperar un televisor Samsung de 32 pulgadas, de color negro, que no contaba con cable de alimentación, y otro de la misma marca, de 40 pulgadas, que sí tenía el cable correspondiente.

Ante esta situación, se dio intervención al Sistema Acusatorio. El ayudante fiscal, doctor Gustavo Mendoza, ordenó el secuestro de los aparatos para avanzar con las actuaciones de rigor.

Los televisores fueron trasladados a la Subcomisaría Cipolletti, donde quedaron resguardados mientras se intenta establecer su procedencia y dar con sus legítimos propietarios.