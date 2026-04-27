Violento choque en Pocito: un joven perdió el control y se estrelló contra un árbol

Un joven resultó herido este domingo tras protagonizar un accidente en Pocito, luego de que la camioneta que conducía terminara fuera de la calzada y chocara contra un árbol.

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El siniestro ocurrió sobre calle Vidart, entre calles 9 y 10. De acuerdo a las primeras versiones, el conductor se desplazaba sin acompañantes en una Chevrolet S10 cuando, por causas que aún no fueron esclarecidas, perdió el control del rodado.

El vehículo se desvió del camino y terminó impactando contra un eucalipto ubicado a un costado de la vía, lo que provocó importantes daños en la camioneta.

Personal de emergencias acudió al lugar y brindó las primeras atenciones al joven, quien luego fue trasladado al Hospital Rawson para una mejor evaluación médica. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Fuentes policiales indicaron que no hubo intervención de terceros en el hecho. Aun así, el episodio generó preocupación en la zona por la violencia del impacto.

Efectivos de la Comisaría Séptima trabajan en el lugar para establecer cómo se desencadenó el accidente.