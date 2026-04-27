lunes 27 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

Violento choque en Pocito: un joven perdió el control y se estrelló contra un árbol

El accidente ocurrió en calle Vidart. El conductor fue trasladado al Hospital Rawson y no hubo otros vehículos involucrados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un joven resultó herido este domingo tras protagonizar un accidente en Pocito, luego de que la camioneta que conducía terminara fuera de la calzada y chocara contra un árbol.

Lee además
a horas del dictado de la prision preventiva, los dos principales imputados por el crimen de yanez cambiaron de defensa
Crimen en Médano de Oro

A horas del dictado de la prisión preventiva, los dos principales imputados por el crimen de Yáñez cambiaron de defensa
Imagen cortesía Albardón Noticias
Lo último

Violento choque en Albardón: un motociclista embistió de atrás a dos bicicletas, hay cuatro heridos

El siniestro ocurrió sobre calle Vidart, entre calles 9 y 10. De acuerdo a las primeras versiones, el conductor se desplazaba sin acompañantes en una Chevrolet S10 cuando, por causas que aún no fueron esclarecidas, perdió el control del rodado.

El vehículo se desvió del camino y terminó impactando contra un eucalipto ubicado a un costado de la vía, lo que provocó importantes daños en la camioneta.

Personal de emergencias acudió al lugar y brindó las primeras atenciones al joven, quien luego fue trasladado al Hospital Rawson para una mejor evaluación médica. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Fuentes policiales indicaron que no hubo intervención de terceros en el hecho. Aun así, el episodio generó preocupación en la zona por la violencia del impacto.

Efectivos de la Comisaría Séptima trabajan en el lugar para establecer cómo se desencadenó el accidente.

Seguí leyendo

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

Huyeron ante la Policía y dejaron dos televisores tirados en un canal

Crimen de José Yáñez: las declaraciones de los sospechosos, un pastor que se encomienda a Dios y un "laburante de toda la vida"

Desde el aire: las imágenes del incendio en el PTA que generó alarma

Iban armados y con droga: tres detenidos tras un control policial en Caucete

Grave incendio en el PTA: se habría iniciado en un sector donde se acumulaban cubiertas

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir

Desde el drone de Tiempo, así está el canal Benavídez tras la tragedia en Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
crimen de jose yanez: las declaraciones de los sospechosos, un pastor que se encomienda a dios y un laburante de toda la vida
Palabras

Crimen de José Yáñez: las declaraciones de los sospechosos, un pastor que se encomienda a Dios y un "laburante de toda la vida"

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026
A tener en cuenta

San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir
Los tres ante la jueza

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir

Desde el drone de Tiempo, así está el canal Benavídez tras la tragedia en Santa Lucía video
Videonota

Desde el drone de Tiempo, así está el canal Benavídez tras la tragedia en Santa Lucía

Las Lagunas de Guanacache se encuentra en la parte disputada con San Luis.
Tema pendiente

El límite que nadie define: el conflicto latente entre San Juan y San Luis

Raid delictivo y muerte: asesinaron a un estudiante de 21 años y hay dos detenidos
En Buenos Aires

Raid delictivo y muerte: asesinaron a un estudiante de 21 años y hay dos detenidos

Te Puede Interesar

A horas del dictado de la prisión preventiva, los dos principales imputados por el crimen de Yáñez cambiaron de defensa
Crimen en Médano de Oro

A horas del dictado de la prisión preventiva, los dos principales imputados por el crimen de Yáñez cambiaron de defensa

Por Redacción Tiempo de San Juan
El barrio Valle Grande en Rawson, el más populoso de San Juan, con 1.007 casas. Cuenta con una comisaría, un registro civil, una escuela y hasta un centro de salud. video
Giro de política habitacional

Menos cemento masivo y más comunidad: la nueva receta del IPV para los futuros "mini-barrios" sanjuaninos

Imagen cortesía Albardón Noticias
Lo último

Violento choque en Albardón: un motociclista embistió de atrás a dos bicicletas, hay cuatro heridos

El Estadio del Bicentenario y el Velódromo Chancay son epicentro de importantes obras de cara a la Feria Minera y el partido que jugarán Los Pumas en San Juan.
Obras

Del pasto a mejoras en los accesos, el cambio de cara del Estadio del Bicentenario y el Velódromo para dos grandes eventos

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro
Judiciales

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro