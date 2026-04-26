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San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026

El cronograma oficial ya está definido y permite a familias, docentes y al sector turístico empezar a planificar actividades para el receso de mitad de año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El calendario escolar 2026 en San Juan ya tiene confirmadas las fechas del receso invernal. Según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, las vacaciones de invierno se desarrollarán del 6 al 17 de julio, abarcando dos semanas completas para todos los niveles educativos.

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De esta manera, la provincia se ubica dentro del primer grupo del cronograma nacional, compartiendo fechas con distritos como Mendoza, Córdoba y San Luis, en un esquema escalonado que se implementa cada año en el país.

El receso alcanzará a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, en el marco del calendario oficial que también prevé el inicio de clases a comienzos de marzo y la finalización del ciclo lectivo en diciembre.

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