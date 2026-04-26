San Juan confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno 2026

El calendario escolar 2026 en San Juan ya tiene confirmadas las fechas del receso invernal. Según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, las vacaciones de invierno se desarrollarán del 6 al 17 de julio, abarcando dos semanas completas para todos los niveles educativos.

De esta manera, la provincia se ubica dentro del primer grupo del cronograma nacional, compartiendo fechas con distritos como Mendoza, Córdoba y San Luis, en un esquema escalonado que se implementa cada año en el país.

El receso alcanzará a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, tanto de escuelas públicas como privadas, en el marco del calendario oficial que también prevé el inicio de clases a comienzos de marzo y la finalización del ciclo lectivo en diciembre.

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