Arranque de semana frío en San Juan

San Juan comienza la semana con temperaturas bajas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Para este lunes 27 de abril se espera una jornada fresca desde temprano, con una mínima que descenderá hasta los 3°C y una máxima que alcanzará los 18°C.

Durante la madrugada y la mañana el cielo se presentará ligeramente nublado, con temperaturas que rondarán entre los 3°C y 8°C. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta llegar a los 18°C por la tarde, en un contexto de cielo parcialmente cubierto pero sin probabilidades de precipitaciones.

El viento será leve a moderado, con circulación predominante del sur en las primeras horas y rotando al norte hacia el resto del día, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura volverá a descender hasta los 10°C, con condiciones algo nubladas.

El pronóstico extendido anticipa un progresivo ascenso de las temperaturas a lo largo de la semana, con máximas que irán en aumento hasta alcanzar los 25°C hacia el miércoles y jueves, marcando un leve cambio en las condiciones otoñales.