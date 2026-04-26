Desde el aire: las imágenes del incendio en el PTA que generó alarma

Desde el aire: así se ve el incendio en el PTA que generó alarma en la zona

Preocupación Grave incendio en el PTA: se habría iniciado en un sector donde se acumulaban cubiertas

Un denso humo negro se elevó este domingo desde el Parque de Tecnologías Ambientales, frente a Anchipurac. Bomberos trabajan en el lugar y el fuego ya fue contenido. Tiempo de San Juan registró el siniestro con un drone.

Un incendio de importantes dimensiones generó preocupación este domingo en la zona del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA), frente al Centro Ambiental Anchipurac. La densa columna de humo negro comenzó a ser visible desde distintos puntos y alertó tanto a vecinos como a automovilistas que transitaban por el lugar.

El siniestro se desató en horas de la jornada y rápidamente movilizó a Bomberos y personal de emergencia, que trabajaron para controlar la situación y evitar su propagación.

Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado en un sector donde se acumulaban cubiertas, lo que explicaría la intensidad de las llamas y la gran cantidad de humo oscuro que se expandió en el ambiente.

Al cierre de esta edición, Bomberos y personal de emergencia continúan trabajando en el lugar para lograr extinguir el fuego.