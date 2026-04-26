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Robo

Caminaban con un caloventor "a cuestas" y terminaron detenidos en Rivadavia

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en avenida Ignacio de la Roza y calle Calívar; uno de los sospechosos intentó escapar al ser abordado por la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Dos hombres fueron detenidos en el departamento Rivadavia tras ser sorprendidos con un objeto cuya procedencia no pudieron justificar. El operativo fue llevado adelante por personal de la División Comando Radioeléctrico Oeste en el marco de recorridas de prevención.

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El hecho ocurrió en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Calívar, donde los efectivos observaron a dos sujetos que caminaban por la orilla de la calzada. Uno de ellos transportaba un caloventor de vidrio negro, lo que llamó la atención de los policías.

Al momento de ser entrevistados, uno de los individuos dejó el artefacto en el suelo e intentó darse a la fuga, aunque ambos fueron rápidamente reducidos por el personal policial.

Como no pudieron acreditar la propiedad del objeto, los sujetos —identificados como Valera y Agüero— fueron trasladados a la Comisaría 13ª junto con el caloventor, que quedó secuestrado.

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