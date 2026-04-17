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Flagrancia

Desvalijó una casa en Santa Lucía y pretendió huir con todo el botín en una bici

Vecinos y los operadores del CISEM dieron a conocer la situación a la Policía y fueron a la búsqueda de este malviviente, que al ver a los efectivos tuvo el tupé de hacerse el ofendido porque lo estaban apresando.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un hecho que combina la audacia delictiva con el absurdo, un hombre terminó detenido este viernes tras protagonizar un cuantioso robo en Santa Lucía. El delincuente, lejos de pasar desapercibido, intentó trasladar todo lo robado -incluido un televisor de grandes dimensiones- a bordo de una bicicleta.

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El episodio comenzó a gestarse cerca de las 19:10, cuando los operadores del CISEM 911 detectaron, gracias al aviso de vecinos, a un sujeto con buzo naranja y jean azul que circulaba de manera sospechosa. El individuo transportaba una carga que superaba ampliamente la capacidad de la bicicleta rodado 29 color anaranjada en la que se movilizaba.

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Personal de la Unidad Operativa Alto de Sierra Este acudió rápidamente al lugar y localizó al sospechoso en las inmediaciones del Barrio Brisa del Sauce. Al verse acorralado, el malviviente intentó emprender una veloz huida, arrojando los objetos al suelo en el camino. Lo más llamativo para los efectivos fue la reacción del sujeto: al ser interceptado, se mostró profundamente ofuscado y se hizo el ofendido, cuestionando el accionar policial mientras era aprehendido.

Minutos después de la detención, una vecina de la zona se presentó ante las autoridades para denunciar que habían violentado el ingreso de su vivienda. Al verificar los objetos secuestrados, la mujer reconoció la totalidad del botín, confirmando que el delincuente había "vaciado" su casa. Entre los elementos recuperados se encontraban: un TV de 40 pulgadas, dos notebooks, una cafetera Moulinex, un secador de pelo Maverick y una barra de sonido RCA, la suma de $100.660 en efectivo y dos mochilas, nueve cadenas de bijouterie, una pulsera de plata, dos cascos y la propia bicicleta en la que huía.

El detenido fue identificado como Maximiliano Escudero, un hombre mayor de edad oriundo del Barrio Eduardo Bustelo. Según sus propias declaraciones al momento de la entrevista policial, manifestó haber salido hace muy poco tiempo del Servicio Penitenciario Provincial.

Por disposición de la fiscal en turno, Yanina Galante, y con la presencia en el lugar del ayudante fiscal Agustín Caballero, se dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia.

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