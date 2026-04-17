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Procedimiento

Una pareja dedicada al narcomenudeo en Marquesado fue atrapada y enviada al penal

En las últimas horas, personal del GERAS y Drogas Ilegales realizaron un allanamiento y del interior secuestraron marihuana, cocaína, dinero, entre otros objetos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
droga marquesado

En un operativo, las fuerzas de seguridad desarticularon un activo punto de venta de estupefacientes en la localidad de Marquesado, Rivadavia. El procedimiento culminó con la detención de una pareja y el secuestro de una importante suma de dinero y drogas.

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La investigación, que venía siguiendo los pasos de una presunta organización familiar dedicada al comercio de sustancias, derivó en un allanamiento hecho por personal del Departamento Drogas Ilegales con el apoyo táctico del grupo G.E.R.A.S. El despliegue policial tuvo lugar en una vivienda del Barrio Sierras de Marquesado, donde los efectivos irrumpieron por orden de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, bajo la supervisión de Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Carolina Menéndez.

Al ingresar al domicilio, los investigadores confirmaron las sospechas: el lugar funcionaba como un centro de fraccionamiento y distribución. Según el parte oficial, se logró el secuestro de 400 gramos de cocaína, 300 gramos de marihuana, $500.000 en efectivo, una balanza de precisión y elementos de corte y fraccionamiento y teléfonos celulares que serán peritados para profundizar en la red de contactos.

Los detenidos, un hombre y una mujer de 40 y 33 años respectivamente, fueron identificados como los responsables directos de la actividad ilegal.

Tras la audiencia de formalización realizada en el Juzgado Federal debido a la contundencia de las pruebas y la infracción a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes), se ordenó el traslado inmediato de ambos al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerán bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

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