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Violencia de género

Este es el comisario retirado que está en la mira por golpear a su pareja en Caucete

Se trata de Manuel Adalberto Torres. Según la denuncia de la damnificada, este hombre venía agrediéndola hace tiempo y este domingo, tras un nuevo episodio, lo denunció.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este hombre, que supo desempeñarse como jefe en el Cuerpo de Infantería, fue atrapado en plena huida en medio de la Ruta 20, precisamente al kilómetro 18, en la zona de Caucete (cerca del puente). Según lo manifestado por las fuentes, la mujer denunció el hecho al 911 y Torres se dio a la fuga en su auto Volkswagen Vento. La Policía fue tras él y lo aprehendieron en medio de la ruta.

Este policía retirado también cumplía funciones en el D6, era instructor de la Policía.

El ataque y la persecución

El violento episodio ocurrió este domingo 12 de abril de 2026, alrededor de las 16:22 horas. Según consta en el legajo fiscal, Manuel Adalberto Torres (62) y la víctima se encontraban en el domicilio que compartían en calle Falucho, en Caucete.

Tras una discusión, el clima de violencia escaló: Torres comenzó a golpear a la mujer y a sujetarla con fuerza de los brazos, provocándole lesiones visibles que fueron constatadas posteriormente por el personal policial de la Comisaría 37ma. No conforme con la agresión física, el exjefe policial expulsó a la víctima de la vivienda, cerró todo con llave y escapó en su vehículo VW Vento de color blanco.

La respuesta policial fue inmediata. Gracias a que la víctima pudo alertar al 911 e indicar que el agresor se dirigía hacia Santa Lucía, los efectivos iniciaron una persecución. Dieciséis minutos después del ataque, a las 16:38 horas, Torres fue interceptado y detenido antes de cruzar el puente de Caucete.

En el lugar del hecho se hizo presente el ayudante fiscal Agustín Caballero Vidal, quien bajo las directivas del fiscal Fernando Bonomo, dio inicio al procedimiento de Flagrancia por el presunto delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.

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