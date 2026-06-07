Tragedia en Ullum: hallaron muerto a un motociclista y creen que cayó por un barranco

Un hombre fue encontrado sin vida en las últimas horas en el departamento Ullum y las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho. De acuerdo con la información preliminar, la principal hipótesis indica que habría sufrido una caída por un barranco mientras circulaba en motocicleta.

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Según trascendió, la víctima había salido a recorrer la zona en moto durante la jornada del sábado, pero con el paso de las horas no regresó a su domicilio. La situación generó preocupación entre familiares y allegados, quienes comenzaron a buscarlo por sus propios medios al desconocer su paradero.

Si bien no existía una denuncia formal por desaparición, las personas cercanas al motociclista advirtieron que hacía varias horas que no tenían contacto con él ni noticias sobre dónde se encontraba.

La búsqueda tuvo un desenlace trágico cuando el hombre fue hallado sin signos vitales en un sector cercano a una ruta. Las primeras versiones señalan que podría haber caído por un barranco, aunque esa hipótesis todavía debe ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

Tras conocerse el hallazgo, se dispuso la intervención de personal policial y judicial para avanzar con la investigación. No obstante, al momento de difundirse la información, las autoridades aún no habían llegado hasta el lugar debido a las dificultades de acceso al sector donde se encontraba el cuerpo.

Los investigadores buscan determinar con precisión qué ocurrió y establecer si la caída fue efectivamente la causa de la muerte. Para ello serán fundamentales los relevamientos en la escena y las actuaciones que se desarrollen en las próximas horas.