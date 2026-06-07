Dos autos chocaron en la Circunvalación y uno terminó sobre el cantero

Un siniestro vial ocurrido durante las primeras horas de este domingo generó un importante despliegue policial y judicial en la zona de Avenida de Circunvalación y calle Nuche, en Capital. El impacto involucró a dos automóviles y dejó importantes destrozos en ambos rodados.

En Pocito Un conductor de 22 años murió luego de impactar contra un poste de luz

En Caucete Un ciclista de 84 años terminó hospitalizado tras un choque con una moto en Caucete

Según las primeras actuaciones realizadas en el lugar, uno de los vehículos involucrados fue un Fiat Cronos, que tras la colisión perdió su trayectoria y terminó desplazándose hasta el sector parquizado ubicado al costado de la calzada. La fuerza del choque quedó reflejada en los daños visibles que presentó la unidad.

El segundo automóvil quedó detenido sobre el lateral de la avenida en sentido contrario al de circulación, una situación que evidenció la violencia con la que se produjo el impacto.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que los sistemas de seguridad del Fiat Cronos se activaron durante el accidente. Entre ellos, los airbags, que se desplegaron al momento del choque y habrían contribuido a proteger a quienes viajaban en el vehículo.

Los investigadores buscan establecer cómo se produjo la colisión y determinar las responsabilidades de los conductores. Asimismo, se analiza si alguno de ellos podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.