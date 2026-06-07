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En Capital

Dos autos chocaron en la Circunvalación y uno terminó sobre el cantero

El vehículo terminó fuera de la calzada luego de colisionar con otro automóvil. Ocurrió a primera hora de este domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo

Imagen de archivo

Un siniestro vial ocurrido durante las primeras horas de este domingo generó un importante despliegue policial y judicial en la zona de Avenida de Circunvalación y calle Nuche, en Capital. El impacto involucró a dos automóviles y dejó importantes destrozos en ambos rodados.

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Según las primeras actuaciones realizadas en el lugar, uno de los vehículos involucrados fue un Fiat Cronos, que tras la colisión perdió su trayectoria y terminó desplazándose hasta el sector parquizado ubicado al costado de la calzada. La fuerza del choque quedó reflejada en los daños visibles que presentó la unidad.

El segundo automóvil quedó detenido sobre el lateral de la avenida en sentido contrario al de circulación, una situación que evidenció la violencia con la que se produjo el impacto.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que los sistemas de seguridad del Fiat Cronos se activaron durante el accidente. Entre ellos, los airbags, que se desplegaron al momento del choque y habrían contribuido a proteger a quienes viajaban en el vehículo.

Los investigadores buscan establecer cómo se produjo la colisión y determinar las responsabilidades de los conductores. Asimismo, se analiza si alguno de ellos podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.

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