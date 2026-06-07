domingo 7 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El ADN sanjuanino

De la A a la Z, el diccionario definitivo de San Juan

En la previa de un nuevo aniversario de la Fundación, y con aportes de los propios habitantes de estas tierras, un repaso por el vocabulario que forma parte de la identidad sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A días de la Fundación de San Juan, el diccionario definitivo de los sanjuaninos. Imagen creada con IA.

A días de la Fundación de San Juan, el diccionario definitivo de los sanjuaninos. Imagen creada con IA.

En menos de una semana, el próximo 13 de junio, San Juan celebrará el 464° aniversario de su Fundación. En ese contexto, y a partir de los aportes de los propios sanjuaninos, Tiempo de San Juan preparó un especial para retratar parte del ADN de quienes habitan esta tierra, poniendo el foco en sus costumbres, gustos, recuerdos, expresiones y valoraciones; elementos que, juntos, conforman una identidad cultural única.

Lee además
video: la fuente testigo de la historia de san juan
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la fuente testigo de la historia de San Juan
arranque de semana frio y nublado para san juan
SMN

Arranque de semana frío y nublado para San Juan

Entre todos esos rasgos distintivos, hay uno que atraviesa generaciones y se mantiene vigente en la vida cotidiana: el lenguaje. Porque, además de compartir tradiciones, los sanjuaninos también comparten palabras, modismos y expresiones que los identifican y que, en muchos casos, resultan incomprensibles para quienes llegan desde otras provincias.

Por eso, este especial incluye un diccionario construido a partir de encuestas realizadas a través de las redes sociales del diario, testimonios recogidos en las calles y parte de los vocablos incorporados en el Diccionario de la Lengua de la Región de Cuyo y La Rioja, elaborado por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.

A continuación, una selección de palabras tan sanjuaninas como la semita y el significado que les dan quienes las usan todos los días.

A

  • Amucharse: juntarse o apretarse varias personas en un mismo lugar.

B

  • Beterava: forma local de llamar a la remolacha.
  • Bochinche: alboroto, desorden, barullo o ruido excesivo.

C

  • Cachito: pequeña cantidad de tiempo o medida. Se utiliza en expresiones como "esperame un cachito" o "bajale un cachito".
  • Caiate: expresión de sorpresa, incredulidad o duda ante lo que dice otra persona.
  • Chata: forma habitual de referirse a una camioneta.
  • Chayar: arrojar agua a una persona o a un objeto, especialmente durante celebraciones tradicionales.
  • Choco: manera coloquial de llamar a los perros.
  • Chulió: equivocarse o fallar al intentar hacer algo, especialmente al errar una puntería.
  • Culia / Culea: expresión muy utilizada en el habla cotidiana sanjuanina que, según el contexto, puede funcionar como saludo, muletilla o exclamación.
  • Cumpa: forma afectuosa de llamar a un amigo, compañero o conocido.

D

  • De huevo: expresión utilizada para afirmar que algo es cierto, equivalente a "de verdad" o "en serio".
  • De pedo: expresión que indica que algo ocurrió por casualidad o por pura suerte.

E

  • Engaña pichanga: mentira, engaño o broma destinada a hacer creer algo falso.

F

  • Facilongo: que resulta muy fácil de hacer o resolver.

G

  • Gorreado: persona víctima de una infidelidad. También se utiliza para señalar a alguien distraído o desprevenido.

H

  • Hurguete: persona curiosa o entrometida que revisa asuntos ajenos o indaga indiscretamente en la vida de otros.

I

  • Ite: expresión utilizada para indicar que alguien debe retirarse o alejarse.

J

  • Julepe: susto, miedo o impresión repentina.

K

  • Kisiyó: deformación de la expresión "qué sé yo", utilizada para manifestar desconocimiento o indiferencia.

L

  • Lelo: persona distraída, despistada o que cometió un error evidente.
  • Laucha: persona tacaña, mezquina o poco dispuesta a compartir.

M

  • Manso: adjetivo utilizado para destacar que algo es muy bueno, rico, sorprendente o impresionante.
  • Maginate: forma abreviada de "imaginate".
  • Mijito: expresión afectuosa equivalente a "hijo mío", utilizada para demostrar cariño o cercanía.
  • Manyín: persona aficionada a las fiestas y al consumo excesivo de alcohol. También puede referirse a alguien descuidado en su aspecto personal.

N

  • Neño: expresión utilizada para remarcar sorpresa, asombro o exageración.

Ñ

  • Ñato: persona que tiene la nariz achatada o poco prominente.

O

  • Oyilo a este: expresión usada para señalar que alguien dijo algo exagerado, equivocado o poco creíble.

P

  • Pallá: contracción coloquial de la expresión "para allá".
  • Pechar: empujar a una persona o un objeto.
  • Pillar: alcanzar a alguien. De esta palabra deriva "pilladita", nombre con el que se conoce al tradicional juego de persecución.

Q

  • Qué bolazo: expresión utilizada para señalar que algo es una mentira, un disparate o una afirmación absurda.

R

  • Rata / Ratapaloma: persona tacaña o poco generosa.

S

  • Secamente: expresión utilizada para describir a una persona especialmente molesta o fastidiosa.
  • Semita: pan tradicional sanjuanino elaborado con ingredientes básicos de panificación y chicharrones.
  • Sopaipilla: masa elaborada con harina, grasa o aceite y agua, frita en abundante aceite. En otras regiones se conoce como torta frita.
  • Socotroco: trozo grande o porción considerable de algo.

T

  • Topa: lugar ubicado al fondo o donde termina una calle.

U / W

  • Uon / Won: adaptación local de "huevón" o "güevón", utilizada como muletilla, apelativo amistoso o expresión de sorpresa.

V

  • Velo vé: expresión similar a "mirá vos", usada cuando alguien hace o dice algo llamativo, exagerado o disparatado.

Y

  • Yarco: término despectivo utilizado para referirse a una persona mal vestida o que habla de manera considerada inadecuada.

Z

  • Zarpado: algo muy impresionante, sorprendente o extraordinario. También puede referirse a una persona que se excedió o se desubicó.
  • Zonda: viento cálido, seco y con polvo en suspensión, característico de la provincia de San Juan y otras zonas cuyanas.

Temas
Seguí leyendo

San Juan Innova inició las obras para cerrar el anillo de internet antes de que termine 2026

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto

Un partido infantil se fue a las trompadas y quedó registrado en video en San Juan

Un bono nacional para salvar la Ruta 40 Sur: los detalles de la oferta para reactivar la autopista de San Juan a Mendoza

Entre retamos y chañares, el plan para crear el Parque Aventura Cauquenes y la proeza de conservar bosques en San Juan

Para un hombre clave de Milei, "un millón de personas" vendrían a vivir a San Juan por el desarrollo económico

La casilla que quedó como único vestigio de una estación de tren desconocida en San Juan

Buscan por ley que en San Juan los ex combatientes de Malvinas viajen gratis en colectivo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Joaquín Muñoz, el único alumno de 4° año de Ingeniería en Metalurgia Extractiva de la UNSJ.
Educación

Es el único alumno de su año en una carrera de la UNSJ con amplia salida laboral y muy pocos graduados

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Un conductor de 22 años murió luego de impactar contra un poste de luz
En Pocito

Un conductor de 22 años murió luego de impactar contra un poste de luz

Joaquín Muñoz, el único alumno de 4° año de Ingeniería en Metalurgia Extractiva de la UNSJ.
Educación

Es el único alumno de su año en una carrera de la UNSJ con amplia salida laboral y muy pocos graduados

Imagen de archivo
Este domingo

Tragedia en Ullum: hallaron muerto a un motociclista y creen que cayó por un barranco

A un año del cierre, así está el predio que albergó al imperio de la punta de espalda: qué pasará en esa esquina capitalina video
Videonota

A un año del cierre, así está el predio que albergó al imperio de la punta de espalda: qué pasará en esa esquina capitalina

Imagen de archivo.
Tragedia

Identificaron al motociclista que fue hallado muerto en Ullum: era un joven de Zonda

Te Puede Interesar

A días de la Fundación de San Juan, el diccionario definitivo de los sanjuaninos. Imagen creada con IA.
El ADN sanjuanino

De la A a la Z, el diccionario definitivo de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Arranque de semana frío y nublado para San Juan
SMN

Arranque de semana frío y nublado para San Juan

San Juan Innova inició las obras para cerrar el anillo de internet antes de que termine 2026
Conectividad

San Juan Innova inició las obras para cerrar el anillo de internet antes de que termine 2026

Boca tiene nuevo DT: qué falta para que Arruabarrena sea presentado
Definitivo

Boca tiene nuevo DT: qué falta para que Arruabarrena sea presentado

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto
Siniestro

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto