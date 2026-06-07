De la A a la Z, el diccionario definitivo de San Juan

A días de la Fundación de San Juan, el diccionario definitivo de los sanjuaninos. Imagen creada con IA.

En menos de una semana, el próximo 13 de junio, San Juan celebrará el 464° aniversario de su Fundación. En ese contexto, y a partir de los aportes de los propios sanjuaninos, Tiempo de San Juan preparó un especial para retratar parte del ADN de quienes habitan esta tierra, poniendo el foco en sus costumbres, gustos, recuerdos, expresiones y valoraciones; elementos que, juntos, conforman una identidad cultural única.

Entre todos esos rasgos distintivos, hay uno que atraviesa generaciones y se mantiene vigente en la vida cotidiana: el lenguaje. Porque, además de compartir tradiciones, los sanjuaninos también comparten palabras, modismos y expresiones que los identifican y que, en muchos casos, resultan incomprensibles para quienes llegan desde otras provincias.

Por eso, este especial incluye un diccionario construido a partir de encuestas realizadas a través de las redes sociales del diario, testimonios recogidos en las calles y parte de los vocablos incorporados en el Diccionario de la Lengua de la Región de Cuyo y La Rioja, elaborado por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.

A continuación, una selección de palabras tan sanjuaninas como la semita y el significado que les dan quienes las usan todos los días.

A

Amucharse: juntarse o apretarse varias personas en un mismo lugar.

B

Beterava: forma local de llamar a la remolacha.

Bochinche: alboroto, desorden, barullo o ruido excesivo.

C

Cachito: pequeña cantidad de tiempo o medida. Se utiliza en expresiones como "esperame un cachito" o "bajale un cachito".

Caiate: expresión de sorpresa, incredulidad o duda ante lo que dice otra persona.

Chata: forma habitual de referirse a una camioneta.

Chayar: arrojar agua a una persona o a un objeto, especialmente durante celebraciones tradicionales.

Choco: manera coloquial de llamar a los perros.

Chulió: equivocarse o fallar al intentar hacer algo, especialmente al errar una puntería.

Culia / Culea: expresión muy utilizada en el habla cotidiana sanjuanina que, según el contexto, puede funcionar como saludo, muletilla o exclamación.

Cumpa: forma afectuosa de llamar a un amigo, compañero o conocido.

D

De huevo: expresión utilizada para afirmar que algo es cierto, equivalente a "de verdad" o "en serio".

De pedo: expresión que indica que algo ocurrió por casualidad o por pura suerte.

E

Engaña pichanga: mentira, engaño o broma destinada a hacer creer algo falso.

F

Facilongo: que resulta muy fácil de hacer o resolver.

G

Gorreado: persona víctima de una infidelidad. También se utiliza para señalar a alguien distraído o desprevenido.

H

Hurguete: persona curiosa o entrometida que revisa asuntos ajenos o indaga indiscretamente en la vida de otros.

I

Ite: expresión utilizada para indicar que alguien debe retirarse o alejarse.

J

Julepe: susto, miedo o impresión repentina.

K

Kisiyó: deformación de la expresión "qué sé yo", utilizada para manifestar desconocimiento o indiferencia.

L

Lelo: persona distraída, despistada o que cometió un error evidente.

Laucha: persona tacaña, mezquina o poco dispuesta a compartir.

M

Manso: adjetivo utilizado para destacar que algo es muy bueno, rico, sorprendente o impresionante.

Maginate: forma abreviada de "imaginate".

Mijito: expresión afectuosa equivalente a "hijo mío", utilizada para demostrar cariño o cercanía.

Manyín: persona aficionada a las fiestas y al consumo excesivo de alcohol. También puede referirse a alguien descuidado en su aspecto personal.

N

Neño: expresión utilizada para remarcar sorpresa, asombro o exageración.

Ñ

Ñato: persona que tiene la nariz achatada o poco prominente.

O

Oyilo a este: expresión usada para señalar que alguien dijo algo exagerado, equivocado o poco creíble.

P

Pallá: contracción coloquial de la expresión "para allá".

Pechar: empujar a una persona o un objeto.

Pillar: alcanzar a alguien. De esta palabra deriva "pilladita", nombre con el que se conoce al tradicional juego de persecución.

Q

Qué bolazo: expresión utilizada para señalar que algo es una mentira, un disparate o una afirmación absurda.

R

Rata / Ratapaloma: persona tacaña o poco generosa.

S

Secamente: expresión utilizada para describir a una persona especialmente molesta o fastidiosa.

Semita: pan tradicional sanjuanino elaborado con ingredientes básicos de panificación y chicharrones.

Sopaipilla: masa elaborada con harina, grasa o aceite y agua, frita en abundante aceite. En otras regiones se conoce como torta frita.

Socotroco: trozo grande o porción considerable de algo.

T

Topa: lugar ubicado al fondo o donde termina una calle.

U / W

Uon / Won: adaptación local de "huevón" o "güevón", utilizada como muletilla, apelativo amistoso o expresión de sorpresa.

V

Velo vé: expresión similar a "mirá vos", usada cuando alguien hace o dice algo llamativo, exagerado o disparatado.

Y

Yarco: término despectivo utilizado para referirse a una persona mal vestida o que habla de manera considerada inadecuada.

Z