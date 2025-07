Video: la fuente testigo de la historia de San Juan

DSC00187.jpg

DSC02733.jpg

Contrario a lo que muchos creían, la fuente no está hecha de bronce, sino de hierro forjado. Con una altura de 3,25 metros y un peso de 1.180 kilos, la pieza cuenta con 2 metros de ancho, lo que la convierte en un elemento de gran presencia. Uno de los detalles que más llama la atención son los sapitos que adornan la base de la fuente. Aunque en el modelo original eran de mármol, con el paso del tiempo, estos se deterioraron. En la década de 1960, el escultor Miguel Ángel Sugo fue encargado de recrearlos en bronce, manteniendo la esencia de la obra y su relación con el entorno.

La fuente ha sido restaurada en varias ocasiones. La última intervención, realizada en 2023, estuvo a cargo del escultor Hugo Vinzio, quien se encargó de devolverle su esplendor y preservar la integridad de esta pieza histórica.

Un aspecto curioso que muchos visitantes se preguntan es si se puede tomar agua de la fuente. Según informaciones obtenidas, no habría ningún inconveniente en hacerlo, ya que el agua siempre circula en un circuito abierto. Sin embargo, a pesar de su accesibilidad, la Plaza 25 no se ha adaptado para contar con bebederos. En la última remodelación, que se inauguró el 19 de marzo de 2023, se planteó la posibilidad de incluirlos, pero la intervención no fue posible debido a que la plaza está catalogada como Patrimonio Histórico y no se pueden realizar modificaciones.