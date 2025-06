Fiebre por Gran Hermano en San Juan: ahora se sumaron un periodista y una joven con un video desopilante

García aseguró que su decisión surgió tras varios años en los medios de comunicación de San Juan, donde se dedicó a "contar noticias y la vida de otros". "Este año dije, bueno, ¿por qué no pegar el volantazo y decir loco, yo también tengo una historia para contar?", planteó. Además, recordó que ya había intentado ingresar al reality en una edición anterior y destacó: "No se trata del perfil en cámara, se trata de ser sinceros, auténticos. Me considero de verdad, no tengo careta y por eso digo, esta es mi oportunidad. Quiero ser el primer sanjuanino en representar a mi provincia en la casa más famosa".

Por otro lado, quien sorprendió en TikTok con un video desopilante fue la usuaria @ari_leiva23. Con su tonada sanjuanina exagerada para la ocasión, se presentó de manera humorística como "Wanda Nara" y expuso sus particulares razones para querer entrar a Gran Hermano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1939091011226972174&partner=&hide_thread=false Video: TikTok ari_leiva23 pic.twitter.com/otWQO4NEMq — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 28, 2025

"Bueno, me presento, yo soy Wanda Nara y este video es porque quiero entrar a la casa de Gran Hermano. Yo, generalmente, mi propósito es entrar a la casa de Gran Hermana porque estoy ya cansada, ya. Estoy ya cansada de las vidas. Me he postulado pa' ser reina de Rivadavia, pa' ser reina de Shows, pa' ser reina de Chimbas y nada me ha funcionado", comenzó diciendo entre risas.

La joven, fiel a su estilo humorístico, siguió: "Estoy ya cansada. Y, generalmente, también quiero entrar para, no sé, para ver si la Laura Ubfal, la Ufa, esa bufanda, quiero ver si me come el cuero, porque tengo unas ganas de llomar las piñas y ya estoy ya cansada. Me han cansado todas".

Su video rápidamente superó los 4 mil 'me gusta' en TikTok y acumuló cientos de comentarios que elogiaron su performance y su creatividad.

Cabe recordar que en los últimos días, varios sanjuaninos se animaron a postularse a Gran Hermano y compartieron sus videos a través de redes sociales. Entre ellos, Alma López, una joven modelo, profesora de yoga y estudiante de marketing; Santiago Fernández, el popular tiktoker del "Mirá Marta"; Gregorio, un vendedor ambulante de 38 años; Patricia Ruiz, trabajadora y estudiante de cosmetología; y Alma Soria, de Rawson, que con apenas 18 años también se sumó al casting.

Cómo será la nueva edición de Gran Hermano y cómo inscribirse

Esta edición de Gran Hermano, además, promete ser histórica. Para celebrar los 25 años del debut del reality en la televisión argentina, el ciclo llevará el título “Generación Dorada” y reunirá a un casting diverso e inédito: habrá participantes famosos, influencers, deportistas y personas anónimas como Elena, que sueñan con entrar a la casa más famosa del país.

“Cualquiera que se considere famoso y personas desconocidas. Todos tendrán lugar”, anunció Santiago del Moro, conductor del programa, durante una cena con los finalistas de este año.

Una de las grandes novedades será la implementación de los llamados golden tickets, una herramienta que permitirá a la producción invitar directamente a personas que consideren interesantes, sin necesidad de pasar por el proceso tradicional de inscripción.

De todos modos, quienes quieran postularse ya pueden hacerlo. El casting está abierto para personas mayores de 18 años y es necesario completar un formulario online en granhermano.mitelefe.com, además de adjuntar un video de presentación de hasta dos minutos, previamente subido a plataformas como YouTube o Vimeo.