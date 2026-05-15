El desarrollador inmobiliario e influencer financiero Beltrán Briones volvió a poner a San Juan en el centro de la escena al recomendar la provincia como uno de los mejores lugares del país para vivir e invertir. Lo hizo durante una entrevista con el conductor y streamer Germán Beder, donde analizó qué ciudades argentinas tienen mayor potencial de crecimiento económico en los próximos años.

En medio de una charla sobre el mapa productivo del país, Briones mencionó primero a Neuquén y Añelo por el fenómeno de Vaca Muerta. Sin embargo, inmediatamente después ubicó a San Juan entre “las dos joyitas obvias” de Argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2055382620486127819&partner=&hide_thread=false Beltrán Briones recomendó vivir en San Juan: "Muy redituable" pic.twitter.com/FGOYbF84sE — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 15, 2026

“Después el otro punto interesante es San Juan, por tema minería en el norte, muy redituable, estuve muchas empresas de afuera entrando”, expresó el empresario, en referencia al movimiento económico que genera el desarrollo minero en la provincia.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas entre sus seguidores y volvieron a instalar el debate sobre el crecimiento de San Juan, especialmente en sectores vinculados a la minería, la construcción y las inversiones privadas.

No es la primera vez que Briones habla positivamente de la provincia. En noviembre del año pasado visitó San Juan para participar del Fórum de la Fiesta Nacional del Sol, donde brindó una charla orientada a jóvenes emprendedores y empresarios.

En aquella oportunidad, el creador de Grupo Briones definió a San Juan como “la ciudad del futuro” y destacó el potencial local para el desarrollo y la innovación. Además, alentó a los jóvenes a emprender sin esperar condiciones perfectas y remarcó la importancia del marketing y la generación de demanda para hacer crecer un negocio.