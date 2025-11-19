Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: "San Juan es la ciudad del futuro"

El desarrollador inmobiliario y reconocido influencer Beltrán Briones visitó San Juan para participar del Fórum de la Fiesta Nacional del Sol, donde compartió su visión sobre el mundo empresarial ante un auditorio colmado, integrado mayoritariamente por jóvenes. El creador de Grupo Briones llegó a la provincia para contar su experiencia como emprendedor y explicar las claves que, según él, permiten construir un camino sólido en el sector privado.

Durante su charla, Briones destacó que uno de los mayores errores de quienes inician un proyecto es priorizar lo que pueden recibir antes que lo que pueden aportar. “En el sector privado hay que concentrarse más en dar que en recibir”, remarcó. A su vez, señaló la importancia de expandirse, ganar visibilidad y apostar a la inversión en marketing como herramienta esencial para crecer.

Pero el momento central de su visita llegó después de la exposición, cuando mantuvo un mano a mano con Tiempo de San Juan. Allí, el joven empresario elogió con énfasis a la provincia y la definió como “la ciudad del futuro”, una frase que marcó el tono de toda la entrevista. Briones aseguró que ve en San Juan un potencial enorme para el desarrollo y la innovación, especialmente para quienes buscan emprender.

En diálogo con este medio, alentó a los jóvenes a dar el primer paso sin esperar a que todo esté perfecto. “Me parece que no hay que intentar hacer todo perfecto desde el inicio, hay que animarse”, afirmó. También aconsejó comenzar por lo básico: tener un producto vendible y acompañarlo con una buena estrategia de difusión. “Con un buen marketing, el resto es historia”, sostuvo.

Además, dejó un consejo técnico para mejorar la rentabilidad: “Hay que intentar generar más demanda que la oferta que tenés”.

Con más de 500.000 seguidores en Instagram y más de 400.000 en TikTok, Beltrán Briones es una de las voces jóvenes más influyentes del país en temas de negocios, emprendimiento y marketing digital.

Video