miércoles 19 de noviembre 2025

¡Prentede!

Viví la Fiesta del Sol con Tiempo de San Juan, en un streaming desde el corazón del predio

Durante las tres noches de la Fiesta del Sol, Tiempo de San Juan transmitirá en vivo desde su stand en el Estadio del Bicentenario, con móviles, entrevistas y recorridos por todo el predio. Además, toda la información se verá reflejada en nuestra página web y redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tiempo de San Juan se prepara para vivir una cobertura única de la Fiesta Nacional del Sol 2025, con un streaming especial en vivo desde su stand ubicado en el predio del Estadio del Bicentenario. Durante las tres noches del evento, el medio ofrecerá una transmisión dinámica, ágil y llena de contenido exclusivo para que el público pueda seguir de cerca cada detalle de la fiesta más importante de los sanjuaninos.

La conducción del streaming estará a cargo de Agostina Montaño y Jorge Balmaceda, quienes dialogarán con invitados especiales y mostrarán todo lo que ocurre dentro y fuera del escenario. En simultáneo, los móviles estarán en manos de Daina Kaziura, Carla Acosta y Florencia García, encargadas de llevar al público a cada rincón del predio: stands, atracciones, espectáculos y las curiosidades que hacen única a esta edición 2025.

Toda la cobertura visual quedará en manos del equipo de cámaras integrado por Gabriel Iturrieta y Leandro Porcel, mientras que la producción general estará a cargo de Bautista Lencinas, garantizando una experiencia de transmisión profesional, fluida y pensada para que los espectadores no se pierdan absolutamente nada.

A lo largo de las tres jornadas, el streaming de Tiempo de San Juan mostrará el detrás de escena, entrevistas, momentos destacados y todo aquello que hace vibrar a miles de sanjuaninos en la tradicional celebración. Además, cada contenido será replicado en nuestra página web y redes sociales, ampliando el alcance de la cobertura para quienes quieran revivir los mejores momentos o seguir la fiesta desde cualquier dispositivo.

Con esta propuesta multiplataforma, Tiempo de San Juan reafirma su compromiso con acercar a la audiencia la mejor información y el espíritu festivo de una celebración que ya es marca registrada de la provincia.

Dejá tu comentario

