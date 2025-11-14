"3,2,1... Fiesta Nacional del Sol": la historia de la celebración más importante de los sanjuaninos como nunca se contó

En la antesala de la Fiesta Nacional del Sol 2025 , Tiempo de San Juan estrena un ciclo especial de streaming dedicado íntegramente a revivir y recorrer la historia del mayor evento cultural de la provincia. El programa, titulado “3,2,1… Fiesta Nacional del Sol” , se emitirá del lunes 17 al miércoles 19 de noviembre , en la previa del inicio oficial de la FNS, que este año comenzará el jueves 20 .

La conducción y producción estarán a cargo de Jorge Balmaceda, Daiana Kaziura y Florencia García , quienes durante tres emisiones especiales repasarán la evolución de la Fiesta a lo largo del tiempo: sus distintos escenarios, temáticas, cambios de formato, protagonistas, artistas y representantes que dejaron huella.

El ciclo promete testimonios, material de archivo y historias desconocidas contadas por quienes fueron parte de cada edición, aportando detalles, curiosidades y anécdotas que nunca antes se hicieron públicas.

“3,2,1… Fiesta Nacional del Sol” podrá verse a las 13 horas, en las tres jornadas anunciadas, a través de: