"3,2,1... Fiesta Nacional del Sol": la historia de la celebración más importante de los sanjuaninos como nunca se contó

En la antesala de la Fiesta Nacional del Sol 2025, Tiempo de San Juan estrena un ciclo especial de streaming dedicado íntegramente a revivir y recorrer la historia del mayor evento cultural de la provincia. El programa, titulado “3,2,1… Fiesta Nacional del Sol”, se emitirá del lunes 17 al miércoles 19 de noviembre, en la previa del inicio oficial de la FNS, que este año comenzará el jueves 20.
La conducción y producción estarán a cargo de Jorge Balmaceda, Daiana Kaziura y Florencia García, quienes durante tres emisiones especiales repasarán la evolución de la Fiesta a lo largo del tiempo: sus distintos escenarios, temáticas, cambios de formato, protagonistas, artistas y representantes que dejaron huella.
El ciclo promete testimonios, material de archivo y historias desconocidas contadas por quienes fueron parte de cada edición, aportando detalles, curiosidades y anécdotas que nunca antes se hicieron públicas.
“3,2,1… Fiesta Nacional del Sol” podrá verse a las 13 horas, en las tres jornadas anunciadas, a través de: