Buenas noticias

Emi Voiro volvió a su hogar tras más de dos meses internado

El actor y músico sanjuanino atravesó una compleja intervención cardíaca y sufrió una infección durante su recuperación. La confirmación del alta generó alivio y emoción entre sus seres queridos y seguidores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después de 63 días de internación, Emiliano “Emi” Voiro finalmente dejó el hospital y regresó a su casa. El artista sanjuanino había permanecido bajo atención médica desde que fue sometido a una delicada cirugía cardíaca que, posteriormente, derivó en nuevas complicaciones de salud.

La noticia fue comunicada por su familia mediante las redes sociales, donde compartieron un mensaje lleno de felicidad y agradecimiento. “¡Nos vamos de alta! Emi sale del hospital”, escribieron, celebrando el final de un proceso marcado por la preocupación y el acompañamiento constante de amigos, familiares y seguidores.

Semanas atrás, Voiro había sido intervenido quirúrgicamente para reemplazar una válvula mitral en una operación de alta complejidad. A partir de allí, la comunidad sanjuanina se movilizó con cadenas de oración y campañas solidarias para donar sangre, en apoyo al actor y músico.

Cuando parecía que la recuperación avanzaba favorablemente, apareció una nueva dificultad: el artista contrajo un virus intrahospitalario que complicó el cuadro clínico. Los médicos debieron monitorearlo de manera permanente debido a los episodios febriles que persistían y, además, realizaron una intervención sobre la herida quirúrgica para controlar la infección.

Con el paso de las semanas, la evolución de Emi comenzó a mostrar mejoras hasta que finalmente llegó el momento más esperado: el alta médica. Su regreso a casa fue recibido con enorme alegría por todos aquellos que siguieron de cerca su recuperación durante estos más de dos meses de internación.

