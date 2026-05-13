La tierna costumbre de un cafetero sanjuanino: le regaló una semita a una perra y se hizo viral

En medio del ritmo acelerado de las mañanas sanjuaninas, una pequeña escena cotidiana logró emocionar a cientos de personas en redes sociales. Un cafetero ambulante del Gran San Juan se volvió viral luego de ser fotografiado mientras alimentaba con una semita a una perra callejera que, según contaron, lo esperaba todos los días en la misma esquina.

La historia fue difundida durante los últimos días por la página de Facebook Patitas Callejeras, dedicada al rescate y cuidado de animales. Allí compartieron una imagen acompañada de un mensaje simple, pero cargado de ternura: “Café... Café... me da una semita, por favor... (esperándolo como todos los días) Gracias Nery por su cariño con Nina!!”.

La publicación no tardó en multiplicarse entre comentarios, reacciones y compartidos. Muchos usuarios destacaron el gesto del hombre, identificado como “Nery”, y aseguraron conocerlo desde hace años por su amabilidad y solidaridad.

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“Ese señor tiene un gran corazón, desde que yo lo conozco. Que Dios te multiplique mucho lo que das de corazón”, escribió una usuaria. Otra persona comentó: “Él tiene un corazón enorme, yo lo conozco. Excelente ser humano”.

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Una escena cotidiana que conmovió en redes

Aunque no se especificó en qué esquina ocurrió la situación, la imagen despertó rápidamente empatía entre los sanjuaninos. La postal mostraba a Nina, la perra protagonista de la historia, esperando junto al cafetero como parte de una rutina ya instalada entre ambos.

En tiempos donde las redes sociales suelen estar atravesadas por noticias negativas o discusiones, el pequeño gesto logró abrir un espacio para las historias simples y humanas. Muchos usuarios resaltaron justamente eso: el valor de las acciones cotidianas que, aunque parezcan mínimas, terminan marcando la diferencia.

“Esperándolo como todos los días”

La frase utilizada en la publicación también llamó la atención de quienes siguieron la historia. Según contaron desde la página proteccionista, Nina esperaba diariamente la llegada del cafetero, quien le daba una semita mientras recorría la zona vendiendo café.