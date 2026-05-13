miércoles 13 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

La tierna costumbre de un cafetero sanjuanino: le regaló una semita a una perra y se hizo viral

La escena fue compartida por una página proteccionista y rápidamente despertó cientos de reacciones en redes sociales. El hombre, quien se llama Nery, esperaba cada día a la perra para darle una semita en una esquina de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio del ritmo acelerado de las mañanas sanjuaninas, una pequeña escena cotidiana logró emocionar a cientos de personas en redes sociales. Un cafetero ambulante del Gran San Juan se volvió viral luego de ser fotografiado mientras alimentaba con una semita a una perra callejera que, según contaron, lo esperaba todos los días en la misma esquina.

Lee además
orrego, presente en el tren de capital humano en canada honda
Sarmiento

Orrego, presente en el Tren de Capital Humano en Cañada Honda
carmina burana vuelve al teatro del bicentenario bajo la exquisita mirada de mauricio wainrot
Enorme producción

"Carmina Burana" vuelve al Teatro del Bicentenario bajo la exquisita mirada de Mauricio Wainrot

La historia fue difundida durante los últimos días por la página de Facebook Patitas Callejeras, dedicada al rescate y cuidado de animales. Allí compartieron una imagen acompañada de un mensaje simple, pero cargado de ternura: “Café... Café... me da una semita, por favor... (esperándolo como todos los días) Gracias Nery por su cariño con Nina!!”.

La publicación no tardó en multiplicarse entre comentarios, reacciones y compartidos. Muchos usuarios destacaron el gesto del hombre, identificado como “Nery”, y aseguraron conocerlo desde hace años por su amabilidad y solidaridad.

image

“Ese señor tiene un gran corazón, desde que yo lo conozco. Que Dios te multiplique mucho lo que das de corazón”, escribió una usuaria. Otra persona comentó: “Él tiene un corazón enorme, yo lo conozco. Excelente ser humano”.

image

Una escena cotidiana que conmovió en redes

Aunque no se especificó en qué esquina ocurrió la situación, la imagen despertó rápidamente empatía entre los sanjuaninos. La postal mostraba a Nina, la perra protagonista de la historia, esperando junto al cafetero como parte de una rutina ya instalada entre ambos.

En tiempos donde las redes sociales suelen estar atravesadas por noticias negativas o discusiones, el pequeño gesto logró abrir un espacio para las historias simples y humanas. Muchos usuarios resaltaron justamente eso: el valor de las acciones cotidianas que, aunque parezcan mínimas, terminan marcando la diferencia.

“Esperándolo como todos los días”

La frase utilizada en la publicación también llamó la atención de quienes siguieron la historia. Según contaron desde la página proteccionista, Nina esperaba diariamente la llegada del cafetero, quien le daba una semita mientras recorría la zona vendiendo café.

Temas
Seguí leyendo

San Juan: se viene una nueva jornada para cambiar basura reciclable por vales para comprar verduras

Pintan nubes para el fin de semana: ¿reaparece la lluvia en San Juan?

El IPV sale a dar cursos para que familias de barrios históricos puedan escriturar sus viviendas

San Juan puso en marcha un plan para detectar problemas de salud mental en adolescentes

Basura en San Juan: se amplió un acuerdo que permitirá reutilizar más de 100 mil kilos de residuos

Las historias detrás de los miles de carteles de la Marcha Federal Universitaria en San Juan

"Una en un sillón", la obra de Josefina de Cara, la actriz y dramaturga que eligió a San Juan para vivir

La Orquesta Sinfónica de la UNSJ interpretó el Himno Nacional Argentino en la Marcha Federal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
basura en san juan: se amplio un acuerdo que permitira reutilizar mas de 100 mil kilos de residuos
Economía circular

Basura en San Juan: se amplió un acuerdo que permitirá reutilizar más de 100 mil kilos de residuos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo
Oficial

Confirmaron un paro de colectivos en San Juan: para cuándo

Las mecheras que fueron detenidas tras intentar robar ropa y ser descubiertas por los dueños del local.
Video

Descubrió a dos mecheras robando en su negocio, las encerró y terminaron a los palazos

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?
En Capital

¿Se cae la hipótesis del crimen del médico Marinero?

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales
Fondos de inversión

Presunta megaestafa de $2.800 millones: crece el escándalo y las caras visibles de la financiera irán a Tribunales

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación
Novedad

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación

Te Puede Interesar

Los televisores lideran la tabla de los más vendidos del Hot Sale en San Juan, que se extenderá hasta el domingo
Boom por el Mundial

Los televisores lideran la tabla de los más vendidos del Hot Sale en San Juan, que se extenderá hasta el domingo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lucía Rubiño: confirman fecha para el comienzo del juicio con más de 20 testigos
Justicia de Menores

Lucía Rubiño: confirman fecha para el comienzo del juicio con más de 20 testigos

EN VIVO: San Martín empata sin goles frente a Platense en Copa Argentina
Minuto a minuto

EN VIVO: San Martín empata sin goles frente a Platense en Copa Argentina

Cansados de los robos, un local del centro escrachó a los delincuentes con una serie de videos
Videos

Cansados de los robos, un local del centro escrachó a los delincuentes con una serie de videos

Si no tenías para pagar, compraba los remedios de su bolsillo: el testimonio de pacientes del médico hallado sin vida en Capital
Caso resonante

"Si no tenías para pagar, compraba los remedios de su bolsillo": el testimonio de pacientes del médico hallado sin vida en Capital