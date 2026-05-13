Pintan nubes para el fin de semana: ¿reaparece la lluvia en San Juan?

Los sanjuaninos deberán preparar el paraguas y el abrigo. Tras una semana de temperaturas moderadas, el próximo sábado 16 de mayo marcará un quiebre meteorológico en la provincia. De acuerdo a diferentes portales meteorológicos, la probabilidad de lluvias es sumamente alta, acompañada de un marcado enfriamiento ambiental.

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Según el portal AccuWeather, la jornada será predominantemente "fresca con lluvias y lloviznas". Este servicio estima una probabilidad de precipitación del 88%, proyectando unas 3.5 horas de lluvia acumulada. La temperatura máxima apenas alcanzaría los 13°C, pero la sensación térmica se desplomaría hasta los 8°C debido al viento del sur.

ACC WEATHER

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una postura algo más moderada en cuanto a la intensidad de las lluvias, catalogándolas como "aisladas". No obstante, advierte sobre la fuerza del viento, con ráfagas del sector sur que podrían alcanzar los 50 km/h durante gran parte del día.

SMN

Finalmente, los modelos de Windy muestran una tendencia de cobertura nubosa total y precipitaciones que se intensificarán hacia el mediodía. Según sus gráficos, las ráfagas de viento podrían ser incluso superiores, llegando a los 60 km/h, lo que generará condiciones de inestabilidad y un enfriamiento progresivo que dejará la temperatura en apenas 5°C hacia el final del día.