La Orquesta Sinfónica de la UNSJ interpretó el Himno Nacional Argentino en la Marcha Federal

Miles de personas se congregaron este martes en el centro sanjuanino para participar de la cuarta Marcha Federal en contra del desfinanciamiento universitario , una movilización que volvió a poner en agenda el reclamo por mayores recursos para las universidades públicas de todo el país.

Desfinanciamiento El reclamo de la UNSJ, a horas de la Marcha Federal: "Habíamos pedido $220 mil millones y nos dieron $120 mil millones"

La convocatoria reunió a estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias, gremios y dirigentes políticos, quienes marcharon por distintas calles del microcentro hasta llegar a las afueras del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde se vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2054310151268536721&partner=&hide_thread=false En San Juan, la Orquesta Sinfónica de la UNSJ se encargó del Himno Nacional en la Marcha Federal pic.twitter.com/EJmdjkbmFL — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 12, 2026

Allí, músicos de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ y miembros del coro universitario interpretaron el Himno Nacional Argentino mientras los presentes acompañaban entonando las estrofas. La escena se convirtió en una de las postales más significativas del cierre de la movilización.

La concentración principal se había realizado previamente en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA), desde donde partió la columna de manifestantes con banderas, carteles y cánticos en defensa de la educación pública.

“Señor presidente, cumpla la ley”

En medio de la jornada, una de las voces más destacadas fue la de Malvina Agüero, alumna del Colegio Central Universitario (CCU), quien estuvo a cargo de leer el documento público frente a miles de personas.

“Señor presidente, cumpla la ley. Nuestro reclamo es claro: la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso de la Nación y debe respetarse”, expresó la estudiante.

Además, agregó: “Hoy marchamos para que se recompongan los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y el presupuesto de funcionamiento”. Luego, remarcó: “Queremos estudiar, queremos aprender y queremos seguir ocupando nuestros lugares en las aulas”.

El contexto del reclamo

La movilización se realizó en un contexto marcado por un nuevo ajuste anunciado por el Gobierno nacional. Este martes, Nación publicó una decisión administrativa que contempla un recorte superior a los $70.000 millones en educación, situación que volvió a generar preocupación en el ámbito universitario.

Según trascendió en medios nacionales, tras la jornada de protesta el Gobierno convocará a las autoridades de las universidades nacionales para dialogar sobre la situación financiera actual. Desde Nación señalaron que buscarán “encontrar un punto en común”, aunque insistieron en que el objetivo oficial continúa siendo mantener el equilibrio fiscal.