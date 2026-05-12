Un chofer de la línea 103 de la Red Tulum se volvió viral en las últimas horas luego de protagonizar un gesto solidario con una pasajera mayor en San Juan. Una vecina compartió un video en redes sociales para destacar la actitud del conductor, quien ayudó a la mujer a bajar del colectivo debido a sus dificultades para movilizarse.

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Según trascendió, la situación ocurrió en inmediaciones de Concepción, en Capital. En las imágenes se observa cómo el chofer deja su asiento para asistir a la pasajera y acompañarla mientras descendía de la unidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2054302065757737200&partner=&hide_thread=false Un chofer de la Red Tulum ayudó a una pasajera a bajar del colectivo y se hizo viral pic.twitter.com/egncTqiKLP — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 12, 2026

La publicación rápidamente comenzó a circular entre usuarios sanjuaninos y generó numerosos comentarios positivos. Muchos destacaron la empatía y el respeto del conductor hacia la mujer mayor.

“Un gesto que emociona”, expresaron junto al video que acumuló reproducciones y reacciones en redes sociales.