Arranca el período de poda en San Juan: cómo sacar los permisos, cuánto cuesta el trámite y todos los detalles

El próximo viernes 15 de mayo comienza el periodo de poda autorizada en San Juan. Lo que hay que saber para evitar multas.

Mientras avanza el otoño, desde la Secretaría de Ambiente recordaron que en San Juan el período oficial para realizar tareas de poda en el arbolado urbano se extenderá, bajo autorización previa, desde el próximo viernes 15 de mayo hasta el 30 de agosto, de acuerdo a lo establecido por la Ley 285-L y el Decreto 1296-88. En ese marco, las autoridades detallaron cómo gestionar los permisos, qué documentación presentar y cuáles son las sanciones previstas para quienes intervengan árboles sin autorización.

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Desde el organismo explicaron que toda intervención sobre forestales del arbolado urbano requiere permiso previo, independientemente del tipo de poda que se pretenda realizar. El objetivo es preservar el crecimiento saludable de las especies y evitar prácticas que dañen de manera irreversible a los ejemplares.

En cuanto a los lugares habilitados para tramitar las autorizaciones, la modalidad cambia según el departamento. En los departamentos descentralizados, el permiso debe gestionarse en cada municipio correspondiente. Allí se incluyen Albardón, Caucete, 9 de Julio, Valle Fértil, Calingasta, Iglesia, Jáchal, Angaco, Capital, Sarmiento, Rawson, Rivadavia y Pocito.

Por otro lado, en los departamentos centralizados, el trámite se realiza en la Dirección de Arbolado, ubicada en el Centro Cívico, tercer piso, núcleo 5. En este caso, comprende a los departamentos Zonda, Ullum, San Martín, Chimbas, Santa Lucía y 25 de Mayo.

Para iniciar el trámite, los vecinos deberán presentar fotocopia del DNI del frentista, una boleta de Rentas, Municipalidad o servicio que permita constatar el domicilio y abonar un monto de $1.000 en efectivo.

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Desde Ambiente también advirtieron que las intervenciones realizadas sin permiso vigente pueden derivar en sanciones económicas, según lo estipulado en la Ley 297-L.

En este contexto, es importante recordar que, en temporadas anterioes, entre las infracciones más frecuentes detectadas por los inspectores figuran la poda agresiva, el desmoche, el despunte, el rebaje excesivo de copa y la eliminación de ramas esenciales para el desarrollo del árbol.

Las autoridades remarcaron además la importancia de realizar las tareas dentro del periodo habilitado y con asesoramiento adecuado, ya que una poda incorrecta puede afectar tanto la salud del forestal como la seguridad urbana.