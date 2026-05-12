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Nuevo incremento

La cuota de los colegios privados de San Juan aumenta hasta un 10,33% en mayo

El Ministerio de Educación autorizó la suba teniendo en cuenta distintos índices vinculados a la situación económica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Autorizaron un nuevo aumento en el precio de las cuotas de los colegios privados en San Juan.

Autorizaron un nuevo aumento en el precio de las cuotas de los colegios privados en San Juan.

El Gobierno de San Juan autorizó un nuevo aumento en las cuotas de los colegios privados de la provincia. A través de una resolución emitida por el Ministerio de Educación, se habilitó una actualización de hasta el 10,33% sobre el valor que las instituciones cobraban en marzo de 2026, incremento que comienza a aplicarse en las cuotas correspondientes a mayo. La medida alcanza a los establecimientos públicos de gestión privada y responde al esquema de actualización periódica que regula los aranceles educativos tanto a nivel provincial como nacional.

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Según establece la disposición oficial, la suba fue definida a partir de distintos indicadores económicos considerados representativos de los costos que afrontan las instituciones educativas privadas. Entre las variables tomadas en cuenta figuran la evolución salarial del cargo testigo docente con antigüedad, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de San Juan y el coeficiente de variación salarial.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que “resulta necesaria la actualización de los aranceles cobrados por las instituciones educativas públicas de gestión privada para garantizar la cobertura de los costos por parte de las unidades educativas que prestan el servicio”. Además, la resolución sostiene que la medida “se funda en el principio de justicia” y busca atender tanto “las necesidades financieras de los prestadores” como las posibilidades de las familias que abonan las cuotas.

Para determinar el porcentaje autorizado intervino el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, dependiente del Ministerio de Hacienda provincial, organismo encargado de realizar el cálculo del Índice Provincial de Aranceles de Educación Privada.

La normativa también aclara que el incremento autorizado “no será acumulable a futuros aumentos” en caso de que alguna institución decida no aplicarlo en su totalidad. Asimismo, establece que los colegios privados no podrán disponer nuevas subas sin contar previamente con una autorización expresa de la Dirección de Educación Privada.

Otro de los puntos contemplados en la resolución es la obligación de las instituciones educativas de informar la medida a los padres o tutores mediante los canales de comunicación habituales de cada establecimiento.

El aumento dispuesto para mayo se suma al ajuste aplicado en marzo pasado, cuando las cuotas habían registrado una suba del 5,8% sobre los valores vigentes en diciembre de 2025. De esta manera, continúa el esquema de actualizaciones periódicas que impacta en el costo de la educación privada en medio del contexto inflacionario y de aumento de los costos operativos del sector.

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