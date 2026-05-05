Alerta por el aumento de casos de virus respiratorios

La circulación de virus respiratorios comenzó a registrar los primeros aumentos esperables para este momento del año, según la información publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana 16, mientras que además se notificaron 435 nuevos casos de fiebre chikungunya.

En un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se especificó que, en el ámbito ambulatorio, se confirmaron 3 casos de SARS-CoV-2 durante la SE 16 y 121 casos de influenza durante el conjunto de las SE 15 y 16. En cuanto a las hospitalizaciones, se notificaron 48 casos de influenza, 15 de VSR y 9 de SARS-COV-2 correspondientes a la SE 16. Ante esta situación, expertos recomiendan prevención y aplicarse la vacuna antigripal.

Además, en lo que refiere a influenza, el BEN señaló que predomina casi exclusivamente la circulación del subtipo A(H3N2), específicamente el subclado J.2.4.1/K. A través de la secuenciación genómica de los casos confirmados en semanas anteriores, se pudieron confirmar 17 nuevos casos de este sub lado durante las SE 15 y 16, mientras que el total acumulado hasta el momento es de 153 casos, los cuales representan el 80% del total de casos de influenza notificados.

En cuanto a las arbovirosis, el BEN informa que se notificaron 435 nuevos casos de fiebre chikungunya durante la SE 16 y el total de casos de la temporada 2025-2026 asciende a 1.544 confirmados y probables, de los cuales 1.427 son autóctonos y solo 117 tienen antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

En tanto, el 95% se concentra en la región NOA, siendo Salta la provincia con la mayor cantidad de casos (724 confirmados y probables) y le siguen Tucumán (363 casos), Jujuy (130 casos), Santiago del Estero (125 casos) y Catamarca (24 casos).

La enfermedad muestra una expansión territorial fuera de sus focos iniciales. En la región Centro, la provincia de Buenos Aires (PBA)registra 41 casos; Córdoba, 27; y CABA, 10. Además se han notificado casos aislados en Entre Ríos y Santa Fe. Asimismo, se detectaron 2 casos en Cuyo (San Luis) y 1 caso en el NEA (Chaco). Por su parte, la región Sur no presenta casos confirmados hasta la fecha.

También hubo casos de dengue

Por otro lado, el BEN informa que se confirmaron 3 nuevos casos de dengue en PBA y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y que desde el inicio de la temporada 2025-2026 se notificaron 54 casos confirmados.

El 56% corresponde a personas sin antecedentes de viaje y, el 44% a casos con antecedentes de viaje a Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.

Si bien el escenario actual refleja un período de baja circulación viral, se observa un aumento en la notificación de casos probables en Buenos Aires, Córdoba, CABA, Tucumán y Santa Fe. Ante este comportamiento, el Ministerio de Salud de la Nación enfatiza la necesidad de completar los estudios con segundas muestras para confirmar o descartar la infección.

FUENTE: Agencia NA