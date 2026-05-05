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Tenía 55 años

Conmoción por el fallecimiento de un intendente que había asumido a finales de 2025

El jefe comunal falleció este martes por la mañana. Atravesaba un tratamiento oncológico que había comunicado públicamente en febrero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Luis hay conmoción por el fallecimiento del intendente de la localidad Potrero de los Funes, Ignacio “Nacho” Olagaray.

En San Luis hay conmoción por el fallecimiento del intendente de la localidad Potrero de los Funes, Ignacio “Nacho” Olagaray.

El intendente del departamento puntano Potrero de los Funes, Ignacio “Nacho” Olagaray, falleció este martes a los 55 años, lo que generó una profunda conmoción en una de las principales localidades turísticas de San Luis.

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Olagaray había sido electo el 9 de noviembre y asumió el cargo el 10 de diciembre de 2025, luego de años de preparación y construcción política con el objetivo de gobernar el municipio. Hasta ese momento, se desempeñaba como presidente del Concejo Deliberante.

Su recorrido político estuvo ligado al espacio que hoy conduce el gobernador Claudio Poggi. Formó parte de la gestión anterior del mandatario provincial y fue uno de los dirigentes fundadores del Partido Avanzar en 2016. En los procesos electorales siguientes, resultó electo concejal por el entonces frente opositor.

El 23 de febrero de este año, el propio dirigente había informado públicamente el diagnóstico de cáncer. Lo hizo a través de una carta abierta dirigida a la comunidad, en la que eligió un tono íntimo y directo para compartir su situación personal.

“Hace algunas semanas, en controles de rutina, los médicos detectaron que tengo cáncer. Es una palabra dura, que cuesta decir y cuesta escuchar, pero es la verdad, y creo que corresponde compartirla con franqueza”, expresó en ese mensaje.

En la misma comunicación, llevó tranquilidad sobre el funcionamiento del municipio y reafirmó su compromiso con la gestión: “Es probable que durante un tiempo mi presencia física en el municipio y en las calles del Potrero se vea un poco reducida, pero quiero que tengan algo muy claro: el municipio va a seguir funcionando, el equipo va a seguir trabajando y mi compromiso con el Potrero sigue intacto”.

Lejos de apartarse de sus funciones, Olagaray continuó al frente de la administración local mientras avanzaba con el tratamiento oncológico. Durante estos meses mantuvo una agenda activa, con reuniones junto a concejales, trabajadores municipales y participación en actividades institucionales.

Su fallecimiento marca el cierre de una etapa breve pero intensa al frente de Potrero de los Funes, lo que el mismo Poggi definió como "su sueño".

FUENTE: El Chorrillero

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