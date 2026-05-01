Tragedia en Caucete: un motociclista murió tras chocar contra un auto

En la mañana de este viernes, un grave siniestro vial ocurrido en el departamento de Caucete terminó con la vida de un motociclista, de apellido Ávila, quien falleció tras impactar violentamente contra un automóvil en la zona de Ruta 270, frente a la Escuela de Arancibia.

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El hecho ocurrió cuando una motocicleta de 110 cc chocó contra un Ford Fiesta que ingresaba al barrio Municipal. La violencia del impacto fue tal que el conductor del rodado menor murió prácticamente en el acto, según informó el periodista del departamento Ariel Rodríguez.

El accidente se produjo en inmediaciones de la Escuela de Arancibia, donde rápidamente se hizo presente personal policial para acordonar el área y realizar las primeras tareas de peritaje, estableciendo el perímetro de seguridad correspondiente.

Con el correr de los minutos, familiares de la víctima llegaron al lugar y protagonizaron escenas de profundo dolor al confirmarse el fallecimiento del hombre.

Las autoridades continúan trabajando para establecer con precisión la mecánica del siniestro, que generó conmoción en la zona durante la mañana.

FUENTE: Perdiodista Ariel Rodríguez