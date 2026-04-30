Imputaron por homicidio culposo al camionero de la tragedia de Sarmiento y lo dejaron en libertad

El camionero que protagonizó el vuelco en Sarmiento, que dejó como saldo un obrero rural fallecido y siete heridos, fue liberado tras la audiencia judicial. El chofer del Mercedes Benz fue imputado formalmente por los delitos de homicidio culposo y lesiones, en el marco de la causa por la tragedia ocurrida el martes último. Además, le impusieron reglas de conducta mientras avanza la investigación, pero la fiscalía no pidió su detención preventiva y el juez del caso dispuso su excarcelación.

Según las investigaciones preliminares de la UFI de Delitos Especiales, el siniestro ocurrió el martes 28 de abril, alrededor de las 9:38, en la intersección de calles Doncel y Bufano, en la localidad de Las Lagunas, Sarmiento. Por allí circulaba de Oeste a Este un camión Mercedes Benz 1114 conducido por Víctor Ramón Calivar Castro , quien trasladaba a una cuadrilla de trabajadores rurales. Cuatro personas iban en la cabina y otras siete en la parte trasera del vehículo, entre ellos Jorge Daniel Chávez, el ahora fallecido.

image Este era Jorge Daniel Chávez, el fallecido.

Siempre según la reconstrucción oficial, al llegar a la intersección el conductor perdió el control del rodado por causas que aún se investigan. La principal hipótesis apunta a una mala maniobra al intentar girar, lo que habría provocado que el camión se desestabilizara y terminara volcando sobre la banquina del costado noreste. Algunos testigos incluso mencionaron haber escuchado un fuerte estruendo instantes antes del vuelco, un dato que ahora es materia de pericias.

Como consecuencia del impacto perdió la vida Jorge Daniel Chávez, un caucetero que integraba el grupo de los obreros que viajaba en la parte trasera del camión. El resto de los ocupantes resultó con diversas lesiones y varios de ellos debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Ventura Lloveras para recibir asistencia médica.

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Entre los heridos, tres permanecieron internados bajo observación figuraban Sergio Chávez, de 51 años, quien sufrió un politraumatismo torácico y es el cuadro más delicado; Natalia Sad, de 38, con una fractura en el omóplato derecho; e Isabel Morán, de 44 años, con traumatismo en la zona frontal. Si bien su estado general fue informado como fuera de peligro, continúan bajo seguimiento médico.

La audiencia de formalización se realizó el miércoles en horas de la siesta, donde el fiscal Francisco Pizarro, junto a su equipo integrado por el ayudante fiscal Facundo Romero y los auxiliares Santiago Archilla, Bernarda Touris y Martina Arias, imputó a Calivar Castro por los delitos de homicidio culposo y lesiones. Pese a la gravedad del hecho, la fiscalía no solicitó la prisión preventiva y el juez resolvió otorgarle la libertad mientras avanza la investigación.