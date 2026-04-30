Desde panchos y hamburguesas hasta una parrillada: las opciones gastronómicas de la Feria Internacional de Artesanías

En la Feria Internacional de Artesanías hay una amplia oferta gastronómica para todos los gustos y bolsillos. Los sanjuaninos tendrán la oportunidad de comer algo rico mientras recorren el predio Costanera o después de haber visitado los diferentes stands.

Servicio Arrancó la Feria Internacional de Artesanías 2026: un recorrido por la tradicional actividad que convoca a artesanos del país y el mundo

Uno de los atractivos gastronómicos de la actividad llega de la mano de Vita Chef, una propuesta que lleva diez años presente en el evento. Sergio Pérez, responsable del puesto, explicó que venden el típico shawarma, el cual se prepara con bifes de lomo superpuestos que se cortan de arriba hacia abajo para servirse en un pan árabe fino con ensalada y una salsa especial a base de yogur árabe, queso, pasta de sésamo, limón y sal. Con el objetivo de atraer al público, el local decidió mantener el precio del año pasado, fijando el valor en 15.000 pesos.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 21.13.11

La oferta se completa con opciones de papas fritas personalizadas con aderezos como cheddar o mayonesa, cuyos valores varían según el tamaño: el cono pequeño cuesta 5.000 pesos, el mediano 10.000 pesos y el gigante 15.000 pesos. En cuanto a las bebidas, que incluyen gaseosas, aguas y saborizadas, la presentación personal tiene un valor de 3.000 pesos, mientras que la botella de litro y medio se comercializa a 5.000 pesos.

Por otro lado, la parrilla Brasas y Sabores destaca por su sándwich de punta de espalda a 20.000 pesos, una porción abundante que pueden compartir dos personas. Además, disponen de parrillada libre por 30.000 pesos y opciones familiares para dos o cuatro comensales. Su carta se completa con variedad de lomos, hamburguesas y pizzas a la parrilla, con una oferta de vinos que se consiguen a partir de los 9.000 pesos.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 21.13.13 (1)

Pablo Hulcho, del puesto gastronómico John Up, presenta una propuesta inspirada en la cocina de Canadá con opciones innovadoras para esta edición de la feria. Entre sus productos destacados se encuentran los baldes para compartir, con opciones de minihamburguesas a 14.000 pesos o de pollo frito a 12.000 pesos. También ofrecen hamburguesas individuales en panes de colores (rojo de remolacha y negro de tinta de calamar) con papas por 10.000 pesos. La oferta se completa con bebidas de la línea Pepsi con precios entre los 2.000 y 4.000 pesos, manteniendo un concepto de platos abundantes en homenaje al padre del propietario.

El puesto de Creps, atendido por la mendocina Milagros Balmaceda, ofrece una masa fina y crocante servida en forma de cono con una amplia variedad de rellenos. Las opciones saladas tienen una base de queso muzzarella e incluyen sabores como carne al malbec o pollo al curry por 14.000 pesos. Por su parte, las versiones dulces cuestan 12.000 pesos y combinan ingredientes como Nutella, frutas, frutos secos o dulce de leche.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 21.13.21

La cervecería Cumbre, representada por Gabriel Álvarez, detalló que llevaron una selección de cervezas artesanales que incluye variedades clásicas como Kolsch y Scottish, además de opciones lupuladas como IPA y Stout, con precios que oscilan entre los 5.000 y 6.000 pesos. La propuesta gastronómica del puesto se complementa con sándwiches de jamón a 5.000 pesos y sándwiches triples a 3.000 pesos. Pese a un leve incremento en los valores respecto al año anterior, el local mantiene precios competitivos con la expectativa de atraer a una gran cantidad de público durante el resto de la feria.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 21.13.20

Por último, Roberto Romero, de Tu Mejor Pancho, contó que tienen una propuesta clásica y económica que mantiene sus precios desde hace más de dos años. Entre sus opciones principales se encuentran los panchos comunes a 5.000 pesos, versiones con agregados a 7.000 pesos y el especial con "poncho" a 9.000 pesos.