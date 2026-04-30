La Escuela Agrotécnica de Zonda apuesta fuerte al agroturismo y a la producción de miel con una sala única en su tipo

La Escuela Agrotécnica de Zonda se ha convertido en modelo en su tipo por el aprovechamiento que le han dado a gran parte de las 9 hectáreas que comprende. Allí hay desde un vivero de plantas autóctonas, granja y un espacio para la apicultura que es un lujo considerando que cuenta con todo lo necesario para realizar la actividad, incluida una moderna sala de extracción y envasado. Así los 345 alumnos –en su mayoría del departamento, además de Ullum y algunos de La Bebida, Rivadavia-, pueden realizar las prácticas profesionalizantes –estrategias educativas para aplicar conocimientos-, para terminar con sus estudios de Técnicos en Producción Agropecuaria con experiencia en distintos campos. Esto sin contar que a partir de este año comenzó a funcionar el Instituto Superior (en horario vespertino), que les permitirá cursar la Tecnicatura Superior en Producción Agroindustrial y Agropecuaria, sin moverse del departamento.

Cosecha de marzo-abril Termina en baja la recolección de miel en San Juan, ya que es más conveniente brindar servicios de polinización en áreas semilleras.

La apertura de la escuela para la comunidad en general es una constante en la Agrotécnica de Zonda, dirigida por el profesor Sergio Murúa. Así es que todos los alumnos y docentes de la provincia, tanto de establecimientos públicos como privados, tienen la posibilidad de visitarla, conocer cada rincón y escuchar a los chicos guías de séptimo año capacitados en agroturismo y en áreas productivas, explicando cada una de las actividades que se desarrollan.

Además se realizan las denominadas “Aperturas”, que es una propuesta que los estudiantes arman a comienzo de año para abrir las puertas de la escuela los fines de semana largo. De hecho el primero de este año se realizará el 25 de Mayo. En cada fecha, no sólo realizan el circuito educativo sino que se organizan ferias para vender los productos que allí se elaboran, preparan comidas para vender –empanadas, locro, entre otros-, porque además de realizar la práctica, recaudan dinero para usar en elementos que la escuela demanda. Tampoco falta la participación de presentaciones artísticas con gente de la zona que quiere colaborar. No hace falta reservar ni nada por el estilo, sólo dirigirse a la escuela ubicada en Fray Justo Sta. María de Oro, ex calle Las Moras, al lado del Instituto Nazario Benavídez.

agro6

“Este es un proyecto de los chicos de séptimo año, enmarcado dentro de las prácticas profesionalizantes internas. Se organizan junto con los padres, el equipo docente y los directivos para hacer distintas acciones que permiten conocer todo lo que hacen. Realmente son alumnos con mucho entusiasmo que no dudan en hacer cosas fuera de los horarios tradicionales”, cuenta el director de la institución.

Apicultura, una apuesta fuerte

Uno de los sectores fuertes en el área agroindustrial de la Agrotécnica es el destinado a la Apicultura, es que además de las colmenas distribuidas en un sector lindante al Nazario Benavidez, dispone de un espacio único. Desde el ingreso todo es pulcritud con áreas específicas hasta llegar a la Sala de Extracción. Sin contar que cuentan, lógicamente, con trajes especiales para el trabajo seguro y la maquinaria de acero inoxidable para garantizar la asepsia, hasta el envasado y etiquetado. Todo hecho por los alumnos.

agro3

También apicultores externos pueden solicitar este servicio, a cambio de un porcentaje mínimo de miel para la escuela. De hecho esta temporada se ha sumado el primer productor que lleva sus colmenas para la extracción del producto. De ese modo, ambos se benefician, y pretenden que más productores se sumen a la actividad.

Zonda naturalmente es una zona muy propicia para la producción de mieles con preponderancia de parrales y viñas por lo que ésta resulta de color oscuro con notas a arrope. Muy particular, intensa y de buena acidez. Especialmente apta para endulzar, como así también para la gastronomía o consumo directo.

La tarea de los alumnos es realmente muy interesante ya que no limitan a cuidar las colmenas junto a los profes, sino también a reparar cada elemento que se rompe, armar las cajas y cada detalle vinculado a la actividad para obtener los máximos beneficios.

agro4

El proceso comienza con el ingreso de la miel a un primer espacio que garantiza la protección de los alumnos o cualquier persona que asista. Luego los cuadros son llevados a la sala de extracción, siempre con la indumentaria adecuada.

Juan Guajardo es el jefe sectorial, quien junto al profe Marcelo Di Paola se encargan de impartir los conocimientos y coordinar las tareas. Luego los alumnos toman la palabra, tal como lo hacen en cada apertura de la escuela, para explicar el proceso con gran solvencia.

agro5

Una vez realizado todo el procedimiento, se procede al envasado y etiquetado (las etiquetas también son diseñadas por los alumnos), en recipientes de 250 y 500 gramos.

Este producto al igual que los dulces y conservas que allí se realizan, son vendidos en las ferias que organizan con ese fin. Lo recaudado es usado para comprar insumos u otras cosas que escasean al momento de la producción.

PH y Video: Gabriel Iturrieta