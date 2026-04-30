Empieza la Feria Internacional de Artesanías: todo lo que hay que saber para recorrerla

Comienza la Feria Internacional de Artesanías 2026. Lo que hay que saber.

Con el otoño como telón de fondo y el movimiento creciente de visitantes, San Juan vuelve a convertirse en punto de encuentro para la cultura y la tradición. Desde este 30 de abril, los pasillos del Costanera Complejo Ferial, en Chimbas, se llenan de colores, texturas y acentos diversos con la llegada de la XXXI Feria Internacional de Artesanías, uno de los eventos más esperados del calendario cultural local.

Para agendar La Feria Internacional de Artesanías se vivirá durante 10 días: cuánto saldrán las entradas

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En esta oportunidad, la feria reunirá a alrededor de 300 artesanos, artistas y emprendedores en una propuesta que combina identidad, intercambio y experiencias para toda la familia.

Lo que hay que saber para recorrer la feria

Cuándo y dónde

La feria se desarrollará del 30 de abril al 10 de mayo en el Costanera Complejo Ferial, en el horario de 16 a 22.

Entradas y estacionamiento

La entrada general cuesta $4.000. Los jubilados pueden acceder de manera gratuita de lunes a jueves, mientras que los viernes, sábados y domingos deberán abonar $2.000. Por su parte, los niños de hasta 10 años ingresan sin cargo todos los días. Además, el estacionamiento es gratuito, facilitando el acceso al predio.

Más de 300 expositores

Participarán artesanos de distintos puntos del país y del mundo, generando un espacio de encuentro entre culturas, saberes y tradiciones.

Propuestas para toda la familia

El predio contará con patio gastronómico, sector infantil y múltiples actividades pensadas para distintos públicos.

Fuerte presencia local

Uno de los espacios destacados será la carpa “Ruta Artesanal de San Juan 2026”, coordinada por el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Allí estarán representados los 19 departamentos de la provincia, poniendo en valor el trabajo de los artesanos sanjuaninos.

Premios a la artesanía

El 30 de abril se realizará la selección de piezas a cargo de un jurado especializado. La premiación será el martes 5 de mayo a las 19. Las obras destacadas serán adquiridas por el Gobierno provincial.

Espectáculos en vivo

Cada jornada, a partir de las 21, habrá presentaciones de músicos y bailarines de distintos departamentos como Albardón, Chimbas, Iglesia, Valle Fértil, Capital y Santa Lucía.