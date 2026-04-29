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Salud

Vacuna antigripal: ya se la colocó un 60% más de sanjuaninos que en el mismo lapso del año pasado y llegan refuerzos

El ministro Amilcar Dobladez destacó el avance de la campaña y aseguró que el faltante de dosis que se registra desde ayer se debe a la alta demanda registrada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ministro Dobladez aseguró que en San Juan la campaña antigripal avanza con mejores índices que el año pasado y destacó la tarea que se desarrolla a través de los vacunatorios móviles.

El ministro Dobladez aseguró que en San Juan la campaña antigripal avanza con mejores índices que el año pasado y destacó la tarea que se desarrolla a través de los vacunatorios móviles.

La campaña de vacunación antigripal en San Juan muestra un avance significativo respecto al año pasado, con un incremento del 60% en la cantidad de personas inmunizadas en el mismo periodo. La alta adhesión generó un faltante temporal de dosis, mientras se aguarda la llegada de nuevos envíos desde Nación.

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El ministro de Salud de la provincia, Amilcar Dobladez, informó en diálogo con Tiempo de San Juan que la campaña de vacunación antigripal registra niveles de cobertura superiores a los del año pasado. Según precisó, en igual periodo ya se inoculó a un 60% más de sanjuaninos, lo que refleja una mayor adhesión de la población a la estrategia sanitaria.

Este aumento en la demanda provocó, desde ayer martes, un faltante de dosis en distintos puntos de la provincia. No obstante, el funcionario llevó tranquilidad al señalar que este viernes arribará una nueva partida enviada por Nación. Además, indicó que restan al menos tres envíos adicionales y que se solicitó un refuerzo mayor en comparación con años anteriores, en función del ritmo de aplicación registrado.

Dobladez atribuyó el éxito de la campaña a una planificación anticipada y a la implementación de vacunatorios móviles en los barrios. “Hemos comenzado antes con la vacunación y sumamos dos unidades móviles que nos permiten acercarnos a la comunidad, especialmente a los adultos mayores, quienes muchas veces tienen dificultades para trasladarse”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el faltante actual no genera preocupación en las autoridades sanitarias. “Se debe al importante volumen de dosis aplicadas y aún contamos con dos meses más para continuar con la campaña”, afirmó.

Cabe recordar que desde el inicio de la campaña, el pasado 2 de marzo, ya se superaron las 50.000 dosis aplicadas en la provincia. Este avance resulta clave para afrontar la etapa de mayor circulación viral, que este año está marcada por la presencia de la variante H3N2, considerada más agresiva que las registradas en temporadas anteriores.

Los grupos priorizados para recibir la vacuna:

  • Niños de entre 6 y 24 meses
  • Adultos mayores de 65 años
  • Personas gestantes, en cualquier trimestre
  • Puérperas hasta 10 días después del parto (si no fueron vacunadas durante el embarazo)
  • Personal de salud
  • Integrantes de fuerzas de seguridad en actividad
  • Personas de entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas o factores de riesgo

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